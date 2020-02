Bernhard Pettendrup verlieh am Dienstagabend im Sportheim an der Herberner Straße das Deutsche Sportabzeichen an die erfolgreichen Ascheberger Absolventen. Der stellvertretende Bürgermeister beglückwünschte die erfolgreichen Sportler mit dem Sportaufzeichenbeauftragte im Kreis Coesfeld, Klaus Becker . Die Ascheberger erwarben teilweise bereits mehr als 30 Abzeichen, wie beispielsweise Irmgard Hackmann, die zusätzlich für „viele Stunden ehrenamtliche Arbeit“ hervorgehoben wurde. Becker lobte zudem den Ehrgeiz, der für „zusätzliche Lebensqualität“ sorge und wünschte den 15 Mitgliedern „weiterhin Gesundheit und Spaß beim deutschen Sportabzeichen.“