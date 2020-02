Wahlvorschlag auf Bierdeckel ist ungültig

Aller guten Dinge sind drei, sagt der Volksmund. So hat am Dienstagabend auch der Ascheberger Wahlausschuss einen Schlussstrich unter das Einteilen der 14 Wahlbezirke gezogen. Zwei Mal musste die zuerst vorgenommene Grenzziehung überarbeitet werden. Zuerst waren die beiden Davensberger Wahlbezirke nach einem Urteil des Verfassungsgerichtes zu klein, jetzt war unter Rücksichtnahme der künftigen Einwohnerentwicklung der Wahlbezirk eins in Ascheberg zu groß (WN berichteten). Deswegen verschob der Ausschuss zwei Straßen in den Wahlbezirk fünf. Damit, versicherte Johannes Goßheger, der in der Verwaltung die Wahlen betreut, seien die Wahlbezirke endgültig eingeteilt: „Wir müssen sie bis zum 29. Februar amtlich bekanntmachen. Das benötigt seine Zeit. Bis dahin bekämen wir wegen der Ladungsfristen keine Sitzung mehr hin.“ Die aktuellen und damit endgültigen Wahlbezirke sind schon übers Bürgerinfoportal einsehbar. Dort sind die Dateien beim Wahlausschuss eingestellt.