Das Pfarrhaus am Davensberger Kirchplatz ist seit Juni 2018 unbewohnt. Dort herrscht nur noch stundenweise Betrieb, wenn im Gemeindebüro gearbeitet wird. Bald ist das Gebäude komplett verwaist, denn die Pfarrei lässt gerade Umzugspläne umsetzen.

„Das Gemeindebüro hat einen großen Nachteil. Es ist nicht barrierefrei, weil es nur über die Treppe am Eingang zu erreichen ist“, erklärt Pfarrer Stefan Schürmeyer. Deswegen ist ein doppelter Umzug am Kirchplatz beschlossen worden. Die Pfarrbücherei St. Anna zieht in den wenig genutzten Jugendraum um und bekommt somit mehr Platz. Die neuen Räumlichkeiten werden gerade für den Einzug der Bücherei vorbereitet. Vorgesehen ist, dass der Raumwechsel Ende März vollzogen wird.

Sind Bücher, Spiele und Medien umgezogen, ist in der bisherigen Bücherei Platz für das Gemeindebüro. Bei diesem Umzug geht es nicht nur darum, Schreibtisch, Schränke und Stühle vom Pfarrhaus ins Pfarrheim zu tragen. Der Raum muss „an die Welt“ angeschlossen werden. Deswegen wurde zuletzt auf dem Rasen am Kirchplatz gebuddelt, um die nötigen Leitungen ins Pfarrheim zu verlegen. Davon profitiert übrigens auch die Bücherei, die sich schon seit einiger Zeit einen Anschluss wünscht, um auch „online“ arbeiten zu können. In Ascheberg und Herbern ist der Buchbestand von zu Hause aus abfragbar. Diese Möglichkeit wird bald in Davensberg geschaffen.

Mit dem Umzug verbindet sich für die Sekretärin ein weiterer Vorteil: Es ist schon vor dem Öffnen der Tür zu sehen, wer Einlass begehrt.

Wie es mit dem sanierungsbedürftigen Pfarrhaus weitergeht, sei zwar schon diskutiert worden, informiert Schürmeyer: „Es gibt einige Ideen und Vorschläge.“ Spruchreifes hat sich bisher nicht ergeben. Es dauere so ein Paket mit allen Genehmigungen zu schnüren.

Das Gemeindebüro St. Anna im Davertdorf ist jeweils montags von 9 bis 11 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr geöffnet. In der Regel treffen die Besucher hier Gemeindesekretärin Claudia Trahe an.