Viele Ideen für die Umwelt und das Klima

„Nachhaltiges DAH“ - Unter diesem Etikett werden in Davensberg, Ascheberg und Herbern künftig bürgerschaftliche Projekte gebündelt, die sich mit Klima-, Umwelt- und Artenschutz befassen. Und weil beim zweiten Ascheberger Klimaforum die Ideen für ganz verschiedene Aktivitäten nur so sprudelten, erschien der Begriff Klimaforum zu eng gefasst. Er wurde verworfen. In den fünf Gruppen Energie/erneuerbare Energien, Ernährung, Plastikvermeidung, Artenvielfalt im Garten sowie Blühflächen und Anpflanzungen (Innen- und Außenbereich) wollen interessierte Bürger künftig aktiv werden.

So ging es dann auch gleich konzentriert und motiviert an die Arbeit, wurden Themen gesammelt und Projekte angeregt. Besonders wichtig beim Mitmach-Abend in Sachen Klima, Umwelt, Artenvielfalt war die Vernetzung über einen Verteiler untereinander. Die Fäden laufen zunächst bei Martin Wolf zusammen.

„Es ist alles freiwillig, man kann jederzeit in eine Gruppenarbeit ein- oder aussteigen“, betonte Mitinitiatorin Susanne Schütte in der Hoffnung auf weitere Mitstreiter.

Der Vorschlag, an der Profilschule einen Schaugarten mit naturnahen Gestaltungsideen anzulegen, kam gut an. Ideengeberin und Profilschullehrerin Katrin Wachsmann fand auf Anhieb einige Mitstreiter.

Zum Oberthema Anpflanzungen kamen besonders viele Anregungen. Eine davon ist die Idee von Frank Holtrup, gemeindliche Flächen im Außenbereich zu identifizieren und mit Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen. Um deren Pflege sollten sich dann Bürger kümmern, riet er. Das Patenschaftsmodell, sprich das ehrenamtliche Pflegen von Blühflächen, solle generell neu belebt werden, hieß es aus der Runde. Das komme auch für Bürger mit grünem Daumen, aber ohne eigenen Garten in Betracht.

Die umweltbewegten Bürger sammelten weiter: Baumpflanz-Aktionen in Zusammenarbeit mit Vereinen, notierte Martin Wolf auf der Liste ebenso wie das Projekt, mit Kindern, Obst unter den Straßenbäumen zu sammeln und zu Saft zu verarbeiten.

Auch das „Abgucken“ bei erfolgreichen Initiativen wie der Stiftung Waldschule in Niedersachsen wurde angeraten. In dem Waldschulprojekt pflanzen Kinder Bäume und pflegen sie. „Man muss die Kinder und Jugendlichen mitnehmen“, hieß es.

„Kochkurse - auch mal fleischlos“, lautete ein weiterer Vorschlag des Abends.

Aktivitäten rund um das Thema Plastikvermeidung stießen ebenfalls auf Interesse. Den Komplex Klimaschutz, CO2-Vermeidung und regenerative Energien (Photovoltaik) rückte ein Teilnehmer auf die Agenda.

Neben der Vernetzung untereinander darf auch der Blick auf bestehende Gruppen und Initiativen, die sich mit nachhaltigen Projekten, Umwelt- und Naturschutz sowie Nachhaltigkeit beschäftigen, nicht fehlen.

Karoline Stermann aus Davensberg, die sich seit Jahren dem Thema Igelschutz widmet und zusammen mit 15 Mitstreitern im November eine NABU-Untergruppe Igel gegründet hat, warb um Unterstützung. „Organisatorische und finanzielle Hilfen sind gefragt“, betonte sie. Die Gruppe informiert mit Ständen wie etwa beim Lüdinghauser Frühling oder auch vor Schulklassen über das Thema. Gisela Lamkowsky vom Heimatverein Herbern kündigte die Ausstellung „Zum Wegwerfen zu schade?!“ an, die Anfang Mai im Heimathaus eröffnet wird. Die Ausstellungsmacher gehen der Frage nach, wie man früher damit umging, Gebrauchtes wieder zu verwerten. Die Naturtrainerinnen des Heimatvereins führten Kinder aus den drei Herberner Kindergärten an Projekte wie Mülltrennung und -vermeidung heran, ergänzte sie.

Nächstes Treffen: 19. Mai, Martin Wolf, E-Mail: wolf@ascheberg.de.