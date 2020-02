Die Winterwanderung der Kaufmannschaft Pro Ascheberg nahm ihren Auftakt im Wintergarten von Barbara Stiens . Draußen heulte der Wind, drinnen war es am Samstagnachmittag hingegen gemütlich. Wenngleich auch nur für eher kurze Zeit. Denn besagter Wintergarten war nur der Treffpunkt für die rund 50 Pro Ascheberg-Mitglieder, die die Wanderschuhe schnürten und sich mit Schals und Mützen bewaffneten. Obwohl so mancher Blick immer mal wieder gen Himmel oder Richtung Handy wanderte, blieb es trocken.

„Regenwahrscheinlichkeit 40 Prozent“, bilanzierte Susanne Barrey. Sie gehörte gemeinsam mit Steffi Schäper , Martina Beckmann, Barbara Stiens sowie Ulla und Manni Hölscher zum Orga-Team der fast schon traditionellen Veranstaltung. „Ja, immerhin starten wir heute zu unserem sechsten Winterspaziergang“, verriet Ulla Hölscher. Und der gebot vor allem eines: Die richtige Kleidung. „Ist ja schließlich immer noch Winter“, aktivierte Steffi Stöppler vorsichtshalber die eigens mitgebrachten Taschenwärmer.

Nach einem Begrüßungstrunk und einer kleinen Ansprache vom stellvertretenden Vorsitzenden Manni Hölscher, ging es dann los. Mit von der Partie waren auch Kinder und ein Hund. Während der Tross sich in Bewegung setzte und Kurs Richtung Lüdinghauser Straße nahm, verriet Steffi Schäper noch schnell etwas zum weiteren Ablauf und gab ein paar kleine Einblicke in die Vorbereitungen. „Da danken wir vor allem unseren Männern, die uns Frauen vom Orga-Team tatkräftig in Sachen Aufbau unterstützt haben und uns auch beim Abbau wieder helfen.“

Gut, beim ersten Stopp, der bei Fensterbau Kröger eingelegt wurde, war das noch nicht notwendig. Aber beim letzten Halt sehr wohl. Von Krögers aus führte die Wanderung vorbei am Vennkamp und den drei Teichen. Endstation war dann beim Betrieb von Martin und Steffi Schäper. Und hier wurden nicht nur die Gaumen der Wanderer verwöhnt. „Da hat uns unser Mitglied Heinz-Jürgen Frenster unterstützt und hier richtig lecker aufgefahren“, verriet Manni Hölscher. Nein, das Orga-Team hielt sogar noch eine mehr als unterhaltsame Überraschung bereit. Sie hatten die A-cappella-Band „6 Pipes“ organisiert. Und die sorgte musikalisch für richtig Schwung und eine volle Tanzfläche.

„Eine tolle Veranstaltung“, waren sich alle einig. Eine, bei der richtig viel Bewegung im Spiel war. Erst beim Laufen, später auf der Tanzfläche. „Vor allem aber bietet die Winterwanderung die Möglichkeit, sich austauschen, neue Mitglieder kennenzulernen und die Gemeinschaft zu stärken“, so Barbara Stiens. Wobei ernste Gespräche und wichtige Themen da am Samstag nicht auf der Tagesordnung standen. Es war ja schließlich Karnevalswochenende und das mitten im Winter. Da dominierte die gute Laune.