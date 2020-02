Kulturelle Hürden einfach weggelacht

Mit dem Besen zieht Uzma ihre Runden durch das Pfarrheim. „Ich muss putzen, ach ich muss auch noch einkaufen…“, offenbart sie die Gedankengänge, die „Frau“ vielfach im Alltag bewegen, inmitten des Publikums. Und dann entschwindet sie, um ein paar Minuten später schwer bepackt mit den Einkäufen die Bühne zu erobern. Gelungener Auftakt zum Pallau-Theaterstück „Wo die Liebe hinfällt“ am Samstag im Pfarrheim.

Auf der Bühne nimmt dann das Geschehen seinen Lauf und die begeisterten Gäste finden sich wo wieder? Mitten im Leben. Frau ist in Bewegung, Mann hingegen hat andere Pläne. Und da spielt bei Uzmas Mann Rachid das Handy die Hauptrolle. Denn wie sonst kommt man am besten an das Lieblingsauto? Auch wenn es gar nicht gebraucht wird. Darüber kann man dann schon mal die Welt vergessen und erst recht die Aufgaben, die man(n) eigentlich erledigen sollte. Das bisschen Haushalt zum Beispiel. Streit ist vorprogrammiert.

Was hilft? „Einatmen Mama, ausatmen“, hat Sohn Ali, da die passende Therapie. Und mit genau der erobert der gelernte Atemtherapeut auch das Herz von Friederike, genannt „Freddy“, im Park. Zwei Nationalitäten kommen sich näher, verlieben sich und wollen zusammenziehen. Doch wie bringt man das am besten den Eltern bei? Vor allem dann, wenn der deutsche Papa gerade mehr mit sich selbst beschäftigt ist? Gar nicht so einfach. Friederikes Vater Karl nimmt die Neuigkeit seiner Tochter zwischen Reimen und dichten jedoch gelassen: „Cool, dann sind wir multikulti“.

Mama Margot Hentschel hingegen will nichts falsch machen, als es zum Kennenlerntreffen der beiden Familien aus verschiedenen Kulturkreisen kommen soll. Mit Freundin Karin Motzbach, die gleichzeitig die angestellte Schneiderin im Betrieb ihres Mannes ist, wird die Thematik diskutiert. Ein gemeinsames Frühstück ist die Lösung. Und am Frühstückstisch prallen dann die Kulturen aufeinander. Shisha-Rauchen auf der einen Seite, der Schnaps auf der anderen.

Die vielen Zuschauer kommen aus dem Lachen nicht mehr heraus. „Der Wahnsinn was die hier auf die Bühne bringen“, wischte sich eine Besucherin die Lachtränen weg. Weiter geht es mit dem Vorhaben von Ali und Friederike, deren Spitzname Freddy, im Vorfeld bei Mama Uzma schon fürs Haareraufen sorgte. „Ist mein Sohn schwul, was haben wir nur falsch gemacht?“ Wie gut, dass sich diese Frage schnell klären lässt. Freddy ist eine Frau. Gott sei Dank. Aber zusammenziehen? Für die syrischen Eltern nur dann, wenn vorher geheiratet wird.

Rollenverteilung In den Rollen glänzten: Uzma Butt als Uzma,Raschid Elsheik als Raschid,Abid Pak als Ali,Werner Bergerbusch als Karl Hentschel,Gabi Sutter als Margot Hentschel,Caja Homann als Friederike,Natja Camus als Natjaund Anna Frank als Karin MotzbachLeitung: Gabi SutterVeranstalter: Flüchtlingshilfe Ascheberg. ...

Von dieser Idee sind die Kinder jedoch meilenweit entfernt. Während die Eltern zwischen den alltäglichen Problemen, die im Übrigen nationalitätenunabhängig sind, hin und herschwanken, versinnbildlichen Friederike und Ali die Young Generation. Klimaschutz, vegane Ernährung, Meditieren oder anders „Einatmen, ausatmen“. Das sind ihre Themen. Von ihrem Leben haben sie eine ziemlich genaue Vorstellung, sie wissen was sie wollen. Auch wenn Liebe im Spiel ist.

Dass die sich nicht immer erfüllt, davon kann Raschids Nichte Natja ein Lied singen. Denn sie ist heimlich in ihren Chef Karl Hentschel verliebt. Dessen Intention liegt jedoch bei der Selbstverwirklichung. Das Leben muss ja schließlich noch etwas anderes zu bieten haben, als das tägliche „Selbst-und-ständig“. Eine Karriere als Comedian beispielsweise. In den Worten der Gattin ausgedrückt, dann wohl eher „je oller, je doller“.

Viele kleine Szenen haben sich am Samstagabend bei dem Pallau-Theater unter der Leitung von Gabi Sutter zu einem mehr als gelungen Ganzen zusammengesetzt. Die Akteure brachten in einem facettenreichen Stück den begeisterten Gästen mehr als humorvoll und unterhaltsam das Zusammenleben zwischen Deutschen und Flüchtlingen näher. Und da wurde eben deutlich, dass sich manche Dinge, egal wo auf der Welt, nie ändern. Wie das bisschen Haushalt zum Beispiel oder das Gefühlschaos, wenn es um die Liebe geht.