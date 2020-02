Das von der Gemeinde Ascheberg beauftragte Fachunternehmen beginnt am Mittwoch (26. Februar) mit den Baumpflegearbeiten (Kronenschnitt) an insgesamt elf Linden entlang der Sandstraße. Wie gutachterlich festgestellt wurde, sind zwei Linden nicht mehr verkehrssicher und müssen gefällt werden. Diese Arbeiten werden ebenfalls von der Fachfirma durchgeführt.

Zwei weitere Linden, bei denen die Meinungen von Gutachter und Gemeinde auseinander gehen, erhalten einen Pflegeschnitt und bleiben stehen. Der Kreis Coesfeld, so Pressesprecherin Simone Böhnisch, werde die Bäume anschließend noch einmal ansehen und entscheiden, ob die Verkehrssicherheit auch im belaubten Zustand gegeben sein werde.

Die Gemeinde hat vorsorglich die übrigen Linden entlang der Sandstraße zwischen der Eschenbachstraße und dem Windmühlenweg von einem Baumgutachter prüfen lassen. In diesem Bereich sind ebenfalls Baumpflegearbeiten an einer Linde durchzuführen. Der Gutachter hat zudem festgestellt, dass eine Linde krank und nicht mehr standsicher ist, so dass sie zu fällen ist. Alle hier beschriebenen Maßnahmen sind mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Coesfeld abgestimmt, heißt es in der gemeindlichen Pressemitteilung.

Während der Arbeiten wird die Straße einseitig gesperrt. Der Gehweg entlang des Friedhofes wird komplett gesperrt. Fußgänger werden gebeten den Fußweg auf der gegenüberliegenden Seite zu nutzen. Mit den Arbeiten wird erst ab 8 Uhr begonnen, da es sich um einen Schulweg handelt.