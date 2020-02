Einen Gratulanten der Industrie und Handelskammer Münster begrüßte jetzt die Firma Data Design System an der Lüdinghauser Straße. Jens von Lengerke, Abteilungsleiter Handel, Dienstleistungen und Stadtentwicklung (re.) hatte eine Urkunde der Kammer dabei. Sie dokumentiert die Glückwünsche zum 25-jährigen Bestehen des Softwarehauses in Ascheberg. Geschäftsführer Hagen Lotz (Mitte) und Sebastian Schmidt nahmen sie in Empfang.