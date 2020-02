Aus Messergebnissen werden 3D-Pläne

Die Geräte haben die Ascheberger schon früher gesehen. Aktuell werden sie zum Vermessen der Ascheberger Plätze eingesetzt. „Wir lassen gerade eine Ingenieursvermessung vornehmen“, berichtet Martin Wolf aus dem gemeindlichen Bauamt auf WN-Anfrage. Die Verwaltung verspricht sich von den Ergebnissen einen erheblichen Mehrwert. Denn die Art des Messauftrages, die an das IBAK-Büro in Senden vergeben worden ist, liefert so präzise Daten, dass sie nicht nur den drei ausgewählten Platzgestaltern mit auf den Weg gegeben werden kann. „Mit ihnen können Vorentwürfe erstellt werden, mit denen dann weitergearbeitet wird“, erläutert Wolf. Soll heißen: Die Detailschärfe ist so groß, dass es beim späteren Umsetzen keine bösen Überraschungen geben kann.

Thomas Domhöver, der die Geräte in Ascheberg bedient, erläutert, dass es nicht nur darum geht einen zweidimensionalen Grundriss nach den aktuellen Gegebenheiten zu erstellen: „3D ist heute Standard“, sagt der Vermesser. Deswegen werden alle Dinge, die auf den Plätzen zu finden sind, berücksichtigt: Stufen, die aus Häusern ragen, Bordsteinkanten, aber auch das Gefälle auf Flächen. Dabei geht es am Kirchplatz weniger darum, dass Wasser von der Kirche weg und nicht in die Kirche fließen soll. Das leuchtet jedem Menschen ein. Aber die Gesetze schreiben auch vor, wie stark das Gefälle fürs Ablaufen von Wasser sein muss. Und wie stark es für Barrierefreiheit sein darf.

Katharinenplatz Ascheberg Foto: Theo Heitbaum

Domhöver wieselt förmlich über die Plätze. Er bewegt sich mit einer Messstange um ein Messgerät. Rein technisch gibt er die bedeutenden Punkte der Fläche ein: Die Kirchenwand, Bäume, Kanten, Pflastergefälle, Gullideckel und mehr. Wenn der Fachmann die Daten von der SD-Karte ausliest, erhält er eine Fülle von Punkten. „Die müssen vektorisiert werden“, erklärt Domhöver. Er verbindet sie so, dass die Realitäten der vier Plätze detailscharf in drei Dimensionen zu erkennen sind.

Die Platzpläne, so Bauamtsmitarbeiter Wolf, werden zusammen mit den Ideen, die Bürger vor zwei Wochen erarbeitet haben, an die drei Büros gegeben, die sich nähere Gedanken zum Kirchring, Katharinenplatz, Pümpken-Umfeld und dem neu entstehenden Platz vor dem Hit-Markt machen. Ausgewählt wurden sie nach einer europaweiten Ausschreibung gestern Abend von einem Auswahlgremium. Das hatte tatsächlich eine Auswahl. „Es haben sich 13 Büros, teilweise sehr renommiert, beworben“, berichtet Wolf. Die ausgewählten Büros haben eine Woche Zeit, sich für das Mitmachen beim Gestalten der Ascheberger Plätze zu entscheiden.