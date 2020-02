Die Zahl der Verkehrsunfälle in der Gemeinde Ascheberg hat sich 2019 gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. 114 Unfälle meldete die Kreispolizei gestern bei ihrer Präsentation von Zahlen aus dem Vorjahr, 2018 waren es 112 gewesen. Die nüchternen Daten weisen zwei Getötete, elf Schwerverletzte und 27 Leichtverletzte aus (Vorjahr 2/9/25). Der Zahlenspiegel beinhaltet nicht alle menschlichen Schicksale. 28 Tage nach einem Unfall wird ein statistischer Schlussstrich gezogen. Sonst wäre die Zahl der Verkehrstoten in Ascheberg auf drei gestiegen. Nicht berücksichtigt sind Unfälle auf der Autobahn 1, die die Polizei in Münster zuständig ist.

Wer eine etwas längere Zahlenreihe hat, stellt fest: So viele Unfälle wie im vergangenen Jahr gabes zuletzt 2010. Von 2012 bis 2017 war ein Verkehrstoter zu beklagen, jetzt weist die Statistik zum zweiten Mal in Folge zwei Menschen aus.

Auf einem Rekordhoch ist die Zahl der Unfallfluchten angekommen. 70 Verursacher machten sich im vergangenen Jahr aus dem Staub, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das sind 20 mehr als im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre.

Erfreulicherweise sind die Unfälle mit beteiligten Kindern gesunken. Zwei Mal waren sie betroffen, ein Kind wurde schwer, eins leicht verletzt.

Die beiden Verkehrstoten waren beide auf zwei Rädern unterwegs. In Ascheberg endete die Probefahrt eines Autokäufers in Höhe der früheren Gaststätte „Zur Mühle“ für einen überholenden belgischen Kradfahrer tödlich. In Herbern starb ein Pedelecfahrer nach einem Sturz auf der Merschstraße.