Die Tage des Jubiläumsschützenfestes lassen die Mitglieder des Schützenvereins Horn am 8. März (Sonntag) ab 15 Uhr im Landgasthof Heidekrug Revue passieren. Christian Lüning wird einen Film und Bilder zeigen. Für eine bessere Planung wird um Anmeldung bis zu 3. März bei Klaus Wesselmann gebeten ( 0 17 30/2 57 01 89 oder WhatsApp 0157/77 18 30 56).

Außerdem macht der Vorsitzende Heinrich Roters darauf aufmerksam, dass am 14. März (Samstag) die Dorfreinigung stattfindet. Treffpunkt ist um 9 Uhr bei Großerichter (Parkplatz Westerwinkel). Auch weist Roters für den Vorstand darauf hin, dass Nachrichten auch gerne über E-Mail verschickt werden, da es keine Dialogpost mehr gibt. Wer seine E-Mail-Adresse noch nicht angegeben hat, kann eine Mail an die Adresse klaus.wesselmann@gmx.de senden und wird in den Verteiler aufgenommen.