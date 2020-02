Ascheberger Poller fürs Abschließen von Fahrrädern

20 Interessenten fürs Car-Sharing haben sich bisher bei der Gemeinde Ascheberg gemeldet. „Das größte Interesse gibt es erwartungsgemäß in Ascheberg, dann folgen Herbern und Davensberg“, berichtete Fachbereichsleiter Thomas Stohldreier am Dienstag im Wirtschaftsförderungsausschuss. Dort stellte der Verwaltungsmann Orte vor, an denen Mobilität vernetzt werden kann. Das sind Plätze, an denen Busse oder die Bahn starten, Fahrräder abgestellt werden können, Platz fürs Car-Sharing-Auto ist und zudem ein Lastenrad stehen könnte.“ In Davensberg ist die Ecke Burgstraße/Römerweg dafür geeignet, weil das Grundstück schon der Gemeinde gehört. Dort könnte Auto und Fahrradabstellanlage einen Platz finden. Zu den Leezen-Parkplätzen hat der runde Tisch Mobilität entschieden, dass es einen Ascheberger Poller geben soll, an dem Fahrräder angekettet werden können. Der Bahnhof in Davensberg ist als zweiter Ort für die vernetzte Mobilität identifiziert worden. Dort soll in der bestehenden abschließbaren Anlage ein Schließfachsystem geschaffen werden. Es soll ein diebstahlssicheres Laden von Akkus ermöglichen.

Rund um das Ascheberger Rathaus sollen weitere Abstellmöglichkeiten für Räder geschaffen werden. Sollte hier ein Car-Sharing-Auto in der bevorzugten Elektro-Variante stehen, müsste eine weitere E-Ladesäule kommen. Abstellmöglichkeiten für Räder sollen auf der Sandstraße vor der Reinigung und vor dem Pümpken – hier unter Aufgabe eines Auto-Parkplatzes, geschaffen werden. Am Bahnhof ist ebenfalls die Möglichkeit ein Car-Sharing-Auto abzustellen. Der abschließbare Bereich der Fahrradabstellanlage soll erweitert werden. Der Zugang mit neu codierten Chips überprüft werden. Simon Handrup (UWG) regte hier einen Abend- und Nachtzugang an.

In Herbern wird vor dem Bürgerbüro Platz zum Abstellen von Leezen geschaffen. Fürs Car-Sharing müsste Platz von der Amtswiese abgeknabbert werden. Wichtig, so Stohldreier, seien vernünftige Abstellanlagen für Fahrräder am Schulzentrum Herbern, besonders wenn die Gemeindehalle in Betrieb gehe. Gute Abstellanlagen förderten das radeln.