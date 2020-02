Von der Baustelle zum Feuerwehrgerätehaus: Ab heute wird in dem neuen Gebäudekomplex an der Raiffeisenstraße die Atemschutzwerkstatt in Betrieb genommen. Am 6. März startet die Freiwillige Feuerwehr Ascheberg mit den Vorarbeiten für den Umzug. Eingeweiht wird das neue Gerätehaus am 25. April (Samstag), so dass die ehrenamtliche Feuerwehr Zeit hat, sich einzurichten.