Ernsthaft weitergekommen sind die Gemeinde Ascheberg und Gewerbetreibende bei der Installation eines Gewerbeleitsystems noch nicht. Fachbereichsleiter Helmut Sunderhaus berichtete die Wirtschaftsförderungsausschuss, dass nach dem ersten abgelehnten Gemeindevorschlag ein lokaler Anbieter ins Spiel gekommen sei. Der habe inzwischen aber einen Rückzieher gemacht. Gescheitert sei das Projekt weniger an den nackten Schildern, sondern am Gesamtpaket: „Es muss ein Bauantrag gestellt werden und es braucht eine verkehrsrechtliche Erlaubnis“, informierte der Verwaltungsmitarbeiter. Aktuell sei die Gemeinde mit zwei anderen externen Anbietern in Gesprächen. Ob es dort zu einem Ergebnis komme, sei offen. Trotzdem wolle man im März mit Gewerbetreibenden einen Workshop zu dem Thema abhalten.

Ein Erneuern der in die Jahre gekommenen Hinweisschilder auf Betriebe wird von einigen Unternehmen gewünscht. Es gibt aber auch Unternehmen, die dazu keinen Beitrag leisten wollen, weil sie der Meinung sind, ihr Betrieb werde ohnehin übers Navi und nicht über Schilder angefahren, wie sie der WN-Redaktion erklärten.