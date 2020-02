Die Pläne für den dreiphasigen Ausbau von Raiffeisenstraße und Breil sind verabschiedet. Der Fachausschuss wählte am Donnerstag aus dem drei Varianten umfassenden Angebot von Planer Hermann Himmelmann aus dem Ingenieur-Büro Gnegel jenen Vorschlag, der einen Schutzstreifen für Radler beinhaltete. Die Weichen dazu hatte Christian Scheipers vom Tiefbauamt gestellt. Er berichtete, dass es vorgeschrieben sei, auf beiden Seiten Gehwege anzubringen.

Der Unterschied zwischen den Varianten war der Umgang mit einem Meter. Der erste Vorschlag sah einen Grünstreifen in dieser Breite vor, Vorschlag zwei einen breiteren Gehweg an einer Seite. Den Gefallen der Runde fand die Idee, den Meter der Fahrbahn zuzuschlagen und auf beiden Seiten einen 1,25 Meter breiten Schutzstreifen für Radler einzurichten. So werden die Raiffeisenstraße vom Kreisel bis zur Bahn und der Breil vom Kreisel bis zum Bahnhofsweg ausgebaut. Der weitere Teil des Breil wird eine Tempo 30 Zone mit versetzten Bäumen in der Fahrbahn, die das Tempo bremsen sollen.

Visualisierung Raiffeisenstraße Foto: Ing,-Büro Gnegel

Da es sich um den erstmaligen Ausbau der Straßen handelt, werden die Anlieger zur Kasse gebeten. Beim Hinweis von Elmar Hammwöhner (SPD) es handele sich um sechsstellige Summen, schüttelte Scheipers mit dem Kopf: „Am Bahnhofsweg haben die Anlieger zuletzt 1500 bis 2500 Euro bezahlt.“ Das Baugebiet Bahnhofsgärten werde für eine Entlastung der aktuell dort wohnenden Anlieger sorgen.

Hier können Sie aktuelle und zukünftige Ansicht direkt vergleichen: