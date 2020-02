Beim „Jugendtag“ der DLRG Ortsgruppe Ascheberg-Herbern im neuen Raum in der Profilschule standen nach Berichten auch Wahlen an. Die Aktionen der DLRG und des relativ neu gegründeten Jugend-Einsatz-Teams (JET) wurden besonders herausgestellt. Neuer Jugendwart wurde Stefan Schero, der Nils Daldrup , künftig Beisitzer, ablöste. Stellvertreterin ist Teresa Hölscher. Die Öffentlichkeitsarbeit wurde in die Hände von Raphael Ahlmann gelegt. Maike Neuhaus kümmert sich um die Finanzen. Leonie Siegert behält den Posten „Fahrten und Lager“. Für die Kindergruppenarbeit ist Saskia Mürmann verantwortlich. Neben Daldrup wurden auch Claudia Gräwe und Nike Wiedau zu Beisitzerinnen gewählt.

An der jährlichen Müllsammelaktion wird die DLRG Ortsgruppe wieder teilnehmen. Alle Mitglieder treffen sich am 14. März (Samstag) um 8.10 Uhr am Feuerwehrgerätehaus.