Mit dem Wechsel der Schule vermehren sich die technischen Möglichkeiten der Kinder. Besitzt in den Grundschulen nur jedes dritte Kind ein Smartphone liegt die Quote bei der Profilschule bei 97,4 Prozent. Die Daten entspringen einer Umfrage, die auf Wunsch der Westfälischen Nachrichten in den Klassen eins bis neun der heimischen Schulen durchgeführt worden ist.