AC Ascheberg steuert auf zwei Jubiläen zu

Die 25. Oldtimerausfahrt in diesem Jahr, das 50-jährige Bestehen 2021 – dem AC Ascheberg stehen gleich zwei Jubiläen ins Haus. Bei der Jahresversammlung im Clublokal Brüggemann wurde deutlich, dass dem ACA aber der Treibstoff für große Feiern fehlt. Seine Kassenlage hat er jeweils durch Beschleunigungsprüfungen, zuletzt auf dem Flugplatz Brilon, aufgebessert. Weil es dort nicht mehr möglich ist, fehlten im Kassenbericht von Olaf Mersmann auch die Einnahmen des eintägigen Gasgebens. Ganz aufgegeben hat der AC Ascheberg die Veranstaltung aber nicht. „Wir sollten wieder mehr im Sport anbieten. Ich werde bei zwei Flugplätzen anfragen, ob dort so eine Prüfung durchgeführt werden kann. Schließlich haben wir alles, was wir benötigen“, erklärte Vorsitzender Karl-Heinz Gröning und verwies auf das passende Equipment rund um eine Zeitmessanlage. Dazu zählte er auch die Bereitschaft der Mitglieder, bei Veranstaltungen anzupacken. Das passende Beispiel lieferte im Rückblick die Oldtimerausfahrt, bei der 25 Helfer für einen reibungslosen Ablauf gesorgt hatten. Spaß hatten die Mitglieder auch bei Ausflügen zum Hallencross nach Dortmund und zum GTM-Masters am Nürburgring, bei dem 40 Mitglieder dabei waren. Insgesamt zählt der ACA aktuell 75 Mitglieder.

Sportlich war der Club bei einem Kart-Rennen und zwei Kart-Slaloms aktiv. Mit dem Hinweis auf die Besten (Karl-Heinz Gröning, Falk Hutten, Dirk Gröning) verwies der Vorsitzende darauf, dass der Sport und hier insbesondere die Nachwuchsarbeit des Clubs schwächelt: „Da müssen wir wieder mehr tun. Mit vier Karts haben wir die besten Voraussetzungen.“

Bei den Wahlen wurden Vorsitzender Karl-Heinz Gröning, Sportleiter Peter Cordes und Beisitzer Dirk Gröning einstimmig wiedergewählt. Klaus Neiseke musste als Schriftführer ausscheiden, weil Funktionsträger bei ADAC-Mitgliedsvereinen nicht älter als 70 Jahre sein dürfen. Sabine Pötter übernimmt die Schriftführeraufgaben, Verena Katier wird Pressereferentin.

Am 17. Mai (Sonntag) sollen die Teilnehmer der 25. Oldtimerausfahrt merken, dass sie Teil eines Jubiläums sind. Für sie wird es darum eine Erinnerungsgabe geben. Beim Winterfest, das sich an die Mitgliederversammlung anschloss, wurden weitere Ideen für die Jubiläen besprochen.