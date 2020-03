Bei der Tanzaufführung der Dance Academy begeisterten die Schüler in Lüdinghausen ihr Publikum. Die Tanzlehrkräfte Anika Brauckmann , Helene Hellmich , Nora Lux-Claespeter sowie Ali Abas hatten die verschiedenen Tanzrichtungen unter dem Motto „Pippi Langstrumpf“ perfekt miteinander verbunden.

Nun bietet die Dance Academy im März ein kostenloses Schnuppern fürs Tanzen an. Das Angebot ist offen für jede Altersgruppe: Es geht zunächst einmal um das Kennenlernen und Ausprobieren. Wer sich einen Platz sichern möchte, sollte sich einfach per Mail oder Telefon anmelden mit Angabe von Name, Alter und Interesse entweder für Ballett oder Jazz-Dance/Hiphop. Tanzlehrerin Anika Brauckmann wird für die vorangemeldeten Teilnehmer passende Stunden vorbereiten.

Es gibt drei mögliche Zeiten: Donnerstags von 16.45 bis 17.45 Uhr Tanz allgemein für Anfänger; donnerstags von 17.45 bis 19 Uhr, Ballett ab zehn Jahre für Teilnehmer mit Vorkenntnissen; donnerstags von 19 bis 20 Uhr, Jazzdance ab 14 Jahre. Geübt wird im Tanzraum in der Profilschule Ascheberg.

Gestartet wird am Donnerstag (5. März). Ob kurzfristig eine spontane Teilnahme möglich ist, wird auf der Website www.dance-academy.nrw angezeigt. Anmeldung an info@musikschule-ascheberg.de, 0 25 93/95 10 51.