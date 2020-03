Wenn Laser Tag, Arrow Tag, Bubble Ball, Trampolin und Minigolf locken, dann bedeutet das, dass die Kolpingjugend mit 27 voll motivierten Kids und sechs Leitern im Alma Park Station macht. Was sich abenteuerlich anhört, war für alle Teilnehmer ein Riesenspaß. Der Alma Park ist ein Indoor Freizeitpark in Gelsenkirchen, die Hauptattraktion war Laser Tag: Bei diesem Spiel versuchen zwei oder mehrere Spieler, verschiedene Aufgaben auf einem speziellen Parcours zu erfüllen. Hierbei steht der sportliche Ehrgeiz im Vordergrund. Aber auch alle anderen Angebote in der Halle wurden gut angenommen und vieles ausprobiert. Angesichts des vielfältigen Angebots war für jeden etwas dabei und vor allem der Spaß kam nicht zu kurz. Nach viel Bewegung, Lachen und Freude, ging es mit den ausgepowerten Kindern wieder zurück nach Ascheberg. Sowohl für Leiter als auch Kinder war es ein sehr gelungener Tag – eine Wiederholung wird gewünscht!