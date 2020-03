Rechnerisch fehlt im Sommer in der Ortschaft Ascheberg für neun U 3-Steppkes ein Kindergartenplatz. Während in Herbern und Davensberg alle Kinder versorgt seien, berichtete Fachbereichsleiter Thomas Stohldreier im Jugend-, Senioren-, Sozial- und Sportausschuss, liefen in Ascheberg gerade Gespräche mit den Eltern, deren Kindern kein Platz zugesagt werden könne.