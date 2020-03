Der Freitagabend ist verplant

Freitagabends hat Hildegard Reckers immer etwas vor. „Da geht es zum Singen“, sagt sie lächelnd. Und das seit nunmehr 60 Jahren. Wer nun glaubt, das könnte auf die Dauer langweilig werden, weit gefehlt!

„Ich habe immer schon gerne gesungen“, verrät die Aschebergerin. Was also lag da näher, als sie am 1. August 1959 nach Ascheberg kam, noch im selben Jahr dem Kirchenchor St. Lambertus beizutreten? „Vor allem bot der Kirchenchor die perfekte Plattform, um einerseits dem Hobby zu frönen und anderseits Anschluss am neuen Wohnort zu finden.“ Heute ist Hildegard Reckers längst eine feste Größe in dieser Gemeinschaft. Eine, die sie jung hält, die viele Freundschaften hervorgebracht hat und die sie irgendwie immer am Puls der Zeit sein lässt. „Alleine schon deshalb, weil hier viele Generationen zusammentreffen“. Kurzum der Chor bewirkt für Hildegard Reckers das Gefühl „mitten im Leben“ zu sein.

Natürlich hat sich in sechs Jahrzehnten auch einiges verändert. „Der Chor ist moderner geworden. Vor 60 Jahren haben wir meistens nur lateinische und deutsche Lieder gesungen“, erinnert sich die Jubilarin noch ganz genau. Ja, es waren andere Zeiten damals. „Und ein anderer Chorleiter“, fügt Reckers schmunzelnd hinzu. Denn als sie damals startete, hielt noch Heinz Hembrock das musikalische Zepter in der Hand. Heute leitet Andrea Thül-Reddig die Chorgemeinschaft. Eines hat sich jedoch nicht geändert. „Die Beteiligung, die war durchweg immer gut im Chor, obwohl wir immer auch auf der Suche nach weiteren Stimmen sind. Bei uns sind neue Gesichter jederzeit willkommen“, erzählt die Aschebergerin. Nur an einem hat es immer gehapert: „An den Männerstimmen. Das könnten auch heute mehr sein.“

Singen ist keine Frage des Alters. „Nein, es ist eine Frage der Freude“, unterstreicht Reckers, die übrigens Sopran singt. Und obwohl sie schon 60 Jahre mit von der Partie ist, ist die 78-Jährige längst nicht das älteste Mitglied. „Da haben wir Chorschwestern die älter sind, eine geht sogar schon an die 90 Jahre.“ Ein weiterer Beweis dafür, dass singen jung hält.

Ob man dabei in den Focus der Öffentlichkeit rücken muss und zwar dergestalt, dass man sein Können auch bei angesagten TV-Formaten unter Beweis stellt, das hält Hildegard Reckers für weniger sinnvoll. „Bei Konzerten, wie zum Beispiel das beim Katholikentag, singen wir ja in der Öffentlichkeit, aber zum stimmlichen Kräftemessen muss ich da jetzt nicht in irgendeine Show.“ Das war nie ihr Anliegen. Und sie bezweifelt, dass der Chor dann noch so viel Spaß machen würde. „Nein, das ist schon gut so, wie es jetzt ist.“ Eine Gemeinschaft, in der Spaß am Singen im Vordergrund steht. Aber auch eine, die mit der Zeit geht. „Wir singen auch englische und russische Stücke“, so Hildegard Reckers und verrät: „Na, das ist jetzt nicht ganz so meines, denn ich bin kein Sprachgenie.“

Aber das Singen ist ihres. Und so freut sie sich auch weiterhin auf die Freitagabende. Die, an denen sie immer ein festes Date hat. Und das seit nunmehr 60 Jahren.