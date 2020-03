Nach wochenlanger Pause ging es gestern auf der Baustelle an der Profilschule in Herbern weiter. Die Gemeinde Ascheberg lässt hier die Aula zu einer Gemeindehalle ausbauen. Dazu wird an der Ostseite der Aula ein Bühnenhaus angebaut. Zuletzt war dort das Ausmaß über die Bodenplatte erkennbar. Gestern wurden die 14 Thermowände geliefert. Mit Hilfe eines Krans wurden die Betonfertigteile vom Anhänger zu ihrer vorgesehenen Position gebracht. Die Bauteile haben innen eine Dämmung. Im nächsten Schritt werden die inneren Freiräume mit Beton vergossen. Dann folgt die Decke, denn das Bühnenhaus wird zweigeschossig werden. Im nächsten Schritt werden fürs Obergeschoss sogenannte filigrane Betonfertigwände aufgesetzt. Arbeiten, die sich anschließen (Dachdecker) sind inzwischen vergeben.