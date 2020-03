Die Ascheberger werden bei der Bürgermeisterwahl am 13. September mehr als einen Vorschlag vorfinden. Das ist einer Mitteilung des SPD-Ortsvereins Ascheberg zu entnehmen. Er stellt am 19. März seine Bürgermeisterkandidatin vor.

Mit seiner Entscheidung bei der nächsten Kommunalwahl nicht mehr anzutreten, eröffnete Bürgermeister Dr. Risthaus einen ausreichenden Zeitraum, um geeignete Bewerber zu finden und unterschiedliche politische Ideen für die Zukunft der Gemeinde zu entwickeln. „Wir danken Dr. Risthaus für die gute Zusammenarbeit, besonders im Hinblick auf den ersten Teil seiner Amtszeit“, erklärt Vorsitzender Volker Brümmer.

Nach einem Findungs- und Auswahlverfahren ist die SPD nun soweit, ihren Vorschlag für Nachfolge von Dr. Bert Risthaus der Öffentlichkeit vorstellen. „Als starke gestaltende politische Kraft in der Gemeinde bieten wir eine echte demokratische Wahlmöglichkeit bei der anstehenden Kommunalwahl zur Neubesetzung des Bürgermeisteramtes“, erklärt Brümmer. Der Ortsverein lädt dazu alle Bürger am 19. März (Donnerstag) ab 19 Uhr in die Gaststätte Clemens August in Davensberg ein. An diesem Abend wird sich die SPD-Bürgermeisterkandidatin allen Interessenten aus den drei Orten vorstellen. In lockerer Runde besteht die Möglichkeit zum Kennenlernen und Fragen zu stellen.