Mehr italienisches Flair. Das ist Hauptanliegen von Pro Ascheberg für die Italienische Nacht am 14. August (Freitag). Bei einem ersten Treffen im Erdbüsken blickte die Kaufmannschaft bei diesem Thema in erster Linie in Richtung Musik. Die Botschaft an die Musikgruppen ist, mehr „Bella Italia“ und weniger deutsche Partymusik.

Pro Ascheberg wird auf die Erfahrungen der vergangenen Jahre zurückgreifen. „Letztes Jahr hatten wir von unseren Mitgliedern und von außen 55 Teilnehmer“, informierte Vorsitzender Bernd Heitmann . Die ersten Kaufleute meldeten ihm zurück, dass sie ihre erprobten Gäste wieder an Bord haben, aber auch neue Ideen einbringen werden. Andererseits werden Dauergäste fehlen. Heitmann verwies auf den Partyservie Rehr, der verkauft worden sei.

Sechs Leute werden in einem Arbeitskreis das Geschehen voran bringen. Bernd Heitmann, Martin Bußkamp, Günter Schwalbe, Katharina Grove, Heiner Lüningmeyer und Rainer Schliephacke setzen aufs Mitmachen der Mitglieder.