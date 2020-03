Der Kreis Coesfeld hat die Zahl der Betroffenen des Corona-Virus gestern von 14 auf 15 Fälle heraufgesetzt. Alle Personen, so eine Pressemitteilung, haben sich in Senden angesteckt und werden durch das Kreisgesundheitsamt bereits seit der ersten gemeldeten Ansteckung überwacht. Was ihre Wohnorte angeht, differenziert der Kreis inzwischen und erklärt, dass neben Senden auch die Gemeinde Ascheberg betroffen ist.

Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Entwicklung rund um Ascheberg sagt die Kolpingsfamilie ihre für Samstag (7. März) geplante Après-Ski-Party im Festzelt bei Frenking vorsorglich ab. Auch die vorgesehene Ehrung der Kegeldorfmeisterschaft für Ascheberg und Herbern fällt somit aus. Die Organisatoren werden sich nun um einen Ausweichtermin bemühen, teilt die Kolpingsfamilie mit.

Diese Mitteilungen gingen gestern neben der Absage von Après-Ski-Party und Keglerehrung in der Redaktion ein:

Das Gesundheitsamt Coesfeld geht nach jetzigem Kenntnisstand von keiner Ansteckungsgefahr durch den Corona-Virus für die Kinder der Lambertusschule Ascheberg aus. Am Montag (9. März) können alle Kinder wie gewohnt zur Schule kommen. Der Unterricht findet regulär statt, teilt die Gemeinde Ascheberg mit.

Der Start der Dorfmeisterschaft in Davensberg ist wegen des Corona Virus vom Ausrichter verschoben worden. Neue Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Der TuS Ascheberg hat gestern Mittag seine Generalversammlung für den Abend abgesagt. Insbesondere weil mit 23 Jubilaren auch ältere Personen an der Versammlung teilgenommen hätten, sagte der Vorstand das Treffen sicherheitshalber ab.

Das Infotelefon des Kreises 0 25 41 /18 53 80 ist an diesem Wochenende, am am Samstag und Sonntag, jeweils von 9 bis 16 Uhr erreichbar. An den Werktagen der nächsten Woche ist es ab 7 Uhr geschaltet. Fragen beantwortet der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 11 61 17.