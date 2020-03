Jubiläumsfahrt ist noch nicht ausgebucht

Ein schönes Programm, eine gute Kassenlage, mit 279 Mitgliedern auch genügend Interesse – beim Heimatverein Davensberg will trotz des 50-jährigen Bestehens nicht so recht Jubelstimmung ausbrechen. Ganze zehn Mitglieder kamen am Donnerstagabend zur Mitgliederversammlung ins Heimathaus. Ihnen gelang es nicht, den verwaisten Posten der Schriftführerin neu zu besetzen. „Dann machen wir es zu dritt“, resignierte die Vorsitzende Anneliese Buntrock ein wenig. Mit Werner Eickholt und Willi Henrichmann bildet sie den übrig gebliebenen Vorstand der Davensberger Heimatfreunde.

Der Heimatverein steht für die Dorfsäuberung, den Wander- und Radwandertag sowie den Hobby- und Künstlermarkt. Neben diesen drei großen Aktionen erinnerte Geschäftsführer Eickholt an kleinere Treffen wie Eiserkuchen zu Neujahr, Maikäfer am 1. Mai und den Herdfeuernachmittag. Richtig gut war die Lambertusfeier im September besucht, das offenen Singen musste mangels Musiker abgesagt werden.

Von 292 Mitgliedern zum Jahresbeginn 2019 kam zwei neue Mitglieder hinzu. Zehn Mitglieder, denen zu Beginn gedacht wurde, verstarben, fünf kündigten ihre Mitgliedschaft auf. Aktuell sind es also 279 Mitglieder. Sie alle sind eingeladen zur Jubiläumsfahrt ins Museumsdorf Cloppenburg. Bisher, so Buntrock, lägen 21 Anmeldungen vor. Im aktuell gebuchten 54er Bus ist für die Tour am 26. April (Sonntag) also noch Platz.

Willi Henrichmann informierte über die Finanzen, die es ermöglichen, Geld fürs Pflastern des Weges vor dem Heimathaus auszugeben. Wie weit gepflastert werden darf, ließ Bürgermeister Dr. Bert Risthaus offen: „Teile liegen im Überschwemmungsgebiet. Die Arbeiten müssen genehmigt werden.“ Als Jubiläumsgeschenk brachte er eine Schutzhütte für den Rastplatz Schnittmoor mit. Sie war von Vandalen angesteckt worden und stand beim Heimatverein oben auf der Wunschliste. Von dieser Liste wird eine Bronzetafel inklusive Stein mit der Hausnummer (9) fürs Heimathaus bestellt und damit gestrichen. Zudem wird Geld für mögliche Reparaturen am Heimathaus zur Seite gelegt. Das Gebäude belastet den Haushalt des Vereins auch ohne Reparatur schon.

Während Dr. Hubertus Erfmann und Dierk Straeter als Kassenprüfer wiedergewählt wurden, fand sich für die zurückgetretene Schriftführerin Maria Sträter keine Nachfolge. „Das müssen Jüngere machen“, fordert Hermann Grube, der für dieses Amt vorgeschlagen worden war.