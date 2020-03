Mit einem Geldregen von insgesamt 1950 Euro erfreute das Basar-Team „Rund ums Kind“ am Donnerstagabend Vertreter der drei Ferienlager (SV Herbern sowie das Kleine und Große Lager von St. Benedikt). Beim vorerst letzten Frühjahrsbasar in der Aula der Profilschule wurden traditionell 20 Prozent der Erlöse nicht an die Verkäufer ausgezahlt. Dieses Geld wird für die gute Sache gespendet. Die Organisatoren rund um Tanja Alder, Silke Mürmann und Sabine Hölscher werden mit dem Basar-Team eine längere Pause einlegen, denn bisher wurde die Veranstaltung immer in der Aula der Profilschule ausgerichtet, diese wird aber zur Zeit zur neuen Gemeindehalle umgebaut. „Wir haben leider keine Alternative in der Größenordnung gefunden“, sagte Silke Mürmann.