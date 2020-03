Ausnahmekünstler Menachem Har-Zahav , der Freunde virtuoser und ausdrucksstarker Klaviermusik regelmäßig begeistert, präsentiert in Kooperation mit der Musikschule Ascheberg am 15. März (Sonntag) um 17 Uhr im Bürgerforum im Rathaus Ascheberg mit dem berühmten „Liebestraum“ von Franz Liszt , den wunderschönen „Papillons“ (Schmetterlinge) von Robert Schumann und weiteren Stücken von Domenico Scarlatti, Johannes Brahms, Claude Debussy und Liszt einen abwechslungsreichen Querschnitt durch die Klavierliteratur. Von Menachem Har-Zahavs Interpretationen voller Gefühl, Esprit und Temperament sind Publikum und Presse regelmäßig begeistert. Har-Zahav ist als Solist mit und ohne Orchesterbegleitung international aufgetreten. Nachdem ihm bereits früh Lehraufträge an Hochschulen in den USA übertragen wurden, verbrachte er drei Jahre in England für weitere Studien. Inzwischen lebt er in Deutschland und widmet sich ganz dem Konzertieren. Seine zahlreichen Gastspiele in Deutschland führten ihn in die Tonhalle Düsseldorf, den Gasteig München, die Laeiszhalle Hamburg und das Beethovenhaus Bonn. Im europäischen Ausland hat er in den Niederlanden, der Schweiz, England und Italien gespielt.

Zu Menachem Har-Zahavs Konzert haben Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren freien Eintritt. Dahinter steht sein Wunsch, gerade der Jugend einen Anreiz zu geben, klassische Konzerte zu besuchen. Er selbst sagt dazu: „Ich finde es schade, dass so viele Kinder und Jugendliche klassische Musik als altmodisch und langweilig ansehen. Ich möchte ihnen die Gelegenheit bieten, zu erleben, dass Komponisten durch die musikalischen Epochen hinweg spannende Musik geschrieben haben, die auch heute noch mitreißt.“

Der Eintritt beträgt 15 Euro, für Studenten, Arbeitslose und Schwerbehinderte mit Ausweis zehn Euro (unter 18 Jahre frei). Kartenreservierungen sind jederzeit unter 01 51/ 28 44 24 49 möglich. Die Tageskasse öffnet ab 16.30 Uhr. Weitere Infos: www.menachem-har-zahav.com.