Umzug bis ins kleinste Detail geplant

Ja, so ein Umzug, der macht sich nicht mal eben so. Vor allem dann nicht, wenn er ehrenamtlich gestemmt werden muss. Da bedarf es schon einer Art Masterplan. „Deshalb sind wir das ganze auch mit System angegangen“, verrät Markus Kimmina , stellvertretende Löschzugführer Ascheberg. Am Samstag hat nicht nur er die Ärmel hochgekrempelt. Nein, es waren rund 30 Blauröcke im Einsatz.

Die Mission Umzug ins neue Feuerwehrgerätehaus ist angelaufen. Nur in einem Tag, lässt sich dieser Umzug nicht bewerkstelligen. „Nein, da sind mindestens ein weiterer Samstag und noch diverse Abendstunden nötig“, prognostiziert Kimmina. Umso wichtiger ist ein planvolles Vorgehen. So ist beim Einpacken gleichzeitig auch kräftig sortiert worden. „Da haben wir schon viele Dinge zur Seite gestellt. Nach dem Umzug schauen wir diese Sachen dann aber noch einmal genau durch. Was wirklich nicht mehr gebraucht wird, das entsorgen wir dann fachmännisch“, so Kimmina, während er einige Akten in einen großen Umzugskarton versenkt.

Mit Stephan Niesmann hat er sich das Büro vorgenommen. Die Besonderheit hier: Die Inhalte der Schränke sind schon einmal in Kisten verstaut worden. Computer und Telefonanlage werden jedoch zunächst im Büro bleiben. Und das hat seinen Grund. „Bis zur endgültigen Fertigstellung und Inbetriebnahme des Neubaus läuft die Erreichbarkeit noch über unseren alten Standort“, macht Markus Kimmina deutlich. Während sich die Schränke im Büro und auch in der Küche leeren, sind einige Kollegen schon im neuen Gebäude und räumen dort die Kleiderkammer ein. Die Atemschutzwerkstatt ist ebenfalls schon komplett fertig eingerichtet. „Somit arbeiten wir derzeit an beiden Standorten, anders geht es nicht“.

Involviert ist dabei jeder. Selbst die Ehrenabteilung mischt kräftig mit. Und dabei hat sie sich sogar ein Großprojekt auf die Fahnen geschrieben. Das Archiv. „Das ist komplett durchforstet worden und jetzt sind die Kollegen dabei es zu digitalisieren. Da liegt noch eine ganze Menge Arbeit vor ihnen“. Am Samstag haben die Kameraden der Ehrenabteilung jedoch eine andere Rolle eingenommen. Die der Köche quasi. Denn sie haben dafür gesorgt, dass sich die vielen Helfer mit einer warmen Mahlzeit stärken konnten.

Stephan Niesmann (r.) und Markus Kimmina (l.) stareten im Büro durch und verpackten alles, was schon in die neuen Räumlichkeiten kann. Die Telefonanlage jedoch, die läuft bis zum endgültigen Umzug noch über den alten Standort. Foto: Tina Nitsche

Trotz der XXL-Portion Arbeit, dominierte bei den Umzugshelfern eines: Gute Laune. „Wir machen diese Arbeit gerne, denn wir wissen ja wofür. Und dieser Umzug ist da eben auch Ehrenamt“, bringt es Andreas Denker, stellvertretender Wehrführer auf dem Punkt, bevor er die Ladefläche des GW Logistik Fahrzeuges erklimmt. Das wurde am Samstag zum Umzugsfahrzeug umfunktioniert. Weiterhin waren einige Pkw mit Anhängern im Einsatz. Auch hier wurde ersichtlich: Alles war bis ins kleinste Detail geplant, um ein strukturiertes Arbeiten zu ermöglichen.

Am 25. April (Samstag) werden dann die neuen Räumlichkeiten an der Raiffeisenstraße offiziell eröffnet. Am 6. September (Sonntag) gibt es einen Tag der offenen Tür. „Einen Tag für die ganze Familie quasi, mit buntem Programm, Fahrzeugschauen und vielen weiteren Aktionen“, gibt Markus Kimmina schon einen kleinen Ausblick. Bis dahin jedoch liegt noch viel Arbeit vor den Blauröcken. Denn so ein Umzug, der macht sich eben nicht von alleine.