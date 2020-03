Verein beschließt höhere Beiträge

Ziele muss der Mensch haben. In diesem Falle allerdings der Verein. Auch der SV Davaria , weiß wie wichtig Ziele sind. „Man muss etwas tun, um attraktiv zu bleiben“, fasste es Vorsitzender Norbert Homm zusammen. Und natürlich wurden bei der diesjährigen Generalversammlung am Freitag im Vereinslokal Schütte Eickholt auch neue Ziele formuliert. So strebt die erste Mannschaft beispielsweise einen Aufstieg an. Derzeit kickt sie noch in der Kreisklasse A. Der Verein selber hat sich ebenfalls einiges auf die Fahnen geschrieben. So sollen am 14. März im Anschluss an das Revierderby ein Kickerturnier und ein Doppelkopfturnier für Geselligkeit sorgen. „Den Termin für das Doppelkopfturnier geben wir rechtzeitig bekannt“, erklärte Uwe Mörchen , zweiter Vorsitzender. Erstmals fand am Samstag bereits ein Knobelturnier statt, das übrigens bestens besucht war und Wiederholung finden soll. Soweit so gut. Den einzelnen Berichten war ebenfalls einiges zu entnehmen. „Der Hallensport, der läuft richtig gut“, wartete Norbert Homm, der für die verhinderte Hallenwartin Andrea Tegtmeier den Bericht vortrug, mit guten Nachrichten auf. Ein Grund dafür liegt sicherlich in der guten Arbeit der Übungsleiter.

Längst nicht alle Mitglieder zahlen

Nur, diese Arbeit kostet. Um das alles stemmen zu können, kam der Verein um eine Beitragserhöhung nicht herum. Diese wurde einstimmig beschlossen. „Klar, ist das immer so eine Sache mit Erhöhungen“, machte Homm deutlich. In diesem Fall geht es jedoch nicht ohne, „ansonsten müssten wir unser Hallenangebot kürzen“. Denn eine Besonderheit zeichnet den Verein aus: So müssen die Senioren beispielsweise keine Beiträge entrichten, „ebenso wie unsere neuen Mitbürger nicht“. Der Verein umfasst aktuell 576 Mitglieder, „zahlen tun davon jedoch nur 223 Mitglieder“, machte Homm deutlich. Seine für die Zuhörer plausiblen Erklärungen führten dazu, dass die Versammlung die Beitragserhöhung einstimmig beschloss. Die konkreten Zahlen finden sich auf der Vereinsinternetseite, die aktualisiert worden ist.

Weiterhin standen Wahlen auf dem Programm. Diese gingen zügig über die Bühne. Der erste Vorsitzende Norbert Homm, wurde ebenso wie sein Stellvertreter Uwe Mörchen wiedergewählt. Geschäftsführer bleibt Uwe Eickholt, auch Schatzmeisterin Jana Eickholt wurde in ihrem Amt bestätigt. Als Hallenobfrau fungiert weiterhin Andrea Tegtneier. Lediglich ein Posten ist vakant: Der des Jugendvertreters. „Der wird noch gesucht“, so Homm. Interessenten dürfen sich bei ihm unter 0 17 4/582 00 62 melden.

Abschließend wurden Franz Hülsmann für 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Wolfgang Lübke ist 40 Jahre dabei und Andreas Stilling wurde eine Ehrung für 25 Jahre Mitgliedschaft zuteil.