Helmut Weißenberg führt auch weiterhin die Kolpingsfamilie Herbern als erster Vorsitzender an. Das entschieden die Mitglieder bei der Mitgliederversammlung am Sonntag in den Räumen des Pfarrheims St. Benedikt. Weitere Themen waren ein Rückblick auf die Veranstaltungen des Jahres 2019 und der Terminplan für 2020.

Insgesamt zählt die Mitgliederstatistik 112 Mitglieder, das sind zehn weniger als im vergangen Jahr, wie Weißenberg in seiner Begrüßungsrede betonte. Über die Hälfte der angegebenen Mitglieder gehören allerdings dem Spielmannszug an. „An dieser Stelle möchte ich allen recht herzlich danken, die aktiv am Leben unsere Kolpingsfamilie teilgenommen haben“, sagte Weißenberg. Doch die kleine aktive Gruppe bewirkt immer noch viel im Dorfleben. Seit vielen Jahren kümmert sich der Verein um die Kleidersammlungen im Dorf. Der Container steht auf dem Parkplatz beim Edeka-Markt Peschke. Auf diesem Feld kamen im vergangenen Jahr Erlöse in Höhe von 3600 Euro zusammen, die wieder in die Kinder- und Jugendarbeit aber auch an Herberner Vereinen gespendet wurden. Auch der Verkauf des Tatico-Kaffee wurde mit 481 Euro unterstützt. Ebenfalls immer mit dabei sind die Kolpingsbrüder bei den Diensten am Recyclinghof, als Messdiener bei Beerdigungen, als Lektoren und Kommunionhelfer, der Dorfsäuberung sowie dem Weihnachtsbasar.

Nach der Entlastung des Vorstandes standen Wahlen auf der Tagesordnung. Wiedergewählt wurden Weißenberg sowie die beiden stellvertretenden Vorsitzen Heinz Höhne und Günther Hörsting, der zudem noch den Posten des Schriftführers übernimmt. Als Kassenprüfer schied Hubert Niesmann turnusgemäß aus. Dieses Amt wurde mit Marietta Wenner besetzt. Gemeinsam mit Georg Beerens wird sie im nächsten Jahr die Finanzen des Vereins prüfen.

Termine: Am 12. März findet um 19 Uhr ein Dankeschönessen für die Gebrauchtkleiderhelfer statt. Anmeldung ist erforderlich. Des Weiteren ist am 28. August ein Ausflug zur Waldbühne nach Heessen geplant. Dort werden sich die Mitglieder das Kult-Musical „Der kleine Horrorladen“ anschauen. Anmeldungen sind ab sofort bei Alfons Krass unter 0 25 99/12 24 möglich.