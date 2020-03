Guten Zulauf hatte am Sonntagnachmittag der „Tag der Möglichkeiten“ in der Herberner Turnhalle. Die Veranstaltung wurde vom Hallenteam des SV Herbern rund um das Team von Mechthild Weltermann organisiert.

Den Kindern zwischen einem und sieben Jahren wurde ein buntes Turnprogramm präsentiert. Ob Bällebad oder über Bänke balancieren. Überall waren Stationen für die ganz Kleinen wie auch die Größeren Kinder aufgebaut. Die kleine Anja saß zum Beispiel inmitten vom Bällebad und schaute sich das ganze Spektakel in Ruhe an. Der Nachmittag hat seinem Namen alle Ehre gemacht, dass auch so viele Besucher da waren, war dabei das größte Lob. Denn: „Wir hatten schon überlegt, ob wir die Veranstaltung aufgrund des Coronavirus ausfallen lassen, haben uns aber doch dagegen entschieden“, sagt Weltermann. Spiel und Spaß an der Bewegung standen dabei eindeutig im Vordergrund. Auch die Besucher kamen, zwar nicht in Massen, aber die Halle war immer gut besucht, sodass die Organisatoren zufrieden waren.