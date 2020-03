Neue Technik gegen die Plage

Der Schutz für das Schützenfest kommt aus den eigenen Reihen. Damit die Bürgerschützen Herbern ungetrübt feiern können, unterstützt die Firma Angelkort den Verein, dem die Inhaberfamilie um Berthold Angelkort eng verbunden ist. Die Bereitschaft der Spezialisten für Schädlingsbekämpfung, Know-how und Arbeitskraft in den Sinn des Gemeinwohls zu stellen, ist nicht neu. Neu ist aber eine Technik, die beim Eindämmen der Raupeninvasion verwendet werden kann.

Wie diese funktioniert, wurde auf dem Schützenplatz am Haselbüschken (Graf-von-Merveldt-Platz) demonstriert und den weiteren Anwendern im Angelkort-Team nahegebracht. Als Alternative zum Absaugen der Nester kommt ein Gerät eines Herstellers aus Rheine zum Einsatz, in dem Wasser im kürzester Zeit auf 96 Grad erhitzt und mit einer Lanze auf die Raupenansammlungen gerichtet wird. Damit das Wasser seine Temperatur nicht zu schnell verliert, wird es mit einem Schaum aus natürlicher Stärke angereichert.

Effektives Arbeiten ohne Gift

Michael Steinkamp , bei Angelkort Spezialist in Sachen Eichenprozessionsspinner, bringt die Vorzüge dieses Verfahrens auf den Punkt: „Dies ist eine Alternative zum Saugen, mit dem Vorteil, dass wir mit diesem Gerät schneller arbeiten und die Nester innerhalb weniger Sekunden unschädlich machen können. Ein weiterer Vorteil ist, dass die behandelten Nester als ungefährliche Biomasse entsorgt werden kann. Im Gegensatz dazu, müssen abgesaugte Nester als Sondermüll der Verbrennung zugeführt werden.“ Zudem entfalle beim Heißwasser-Schaum-Verfahren das Risiko, dass die Härchen der Raupen durch die Luft gewirbelt werden und doch ihre aggressive Wirkung entfalten können. Den reinen Zeitgewinn beim Zurückdrängen des Massenbefalls an Eichen beziffert Steinkamp auf rund 30 Prozent im Vergleich zum Absaugen.

Bürgerschützen wissen Unterstützung zu schätzen

Bei den Schützen kommt die kompetente und tatkräftige Hilfe gegen die Plage gut an. „Die Firma Angelkort hilft unserem Schützenverein seit dem Auftreten des Eichenprozessionsspinners stets kostenlos, unser Gelände für die Besucher sicher nutzbar zu halten“, würdigt Karsten Nägeler, erster Vorsitzender des Bürgerschützenvereins 1822 Herbern e.V., den Einsatz des heimischen Betriebs. Zum Vorgehen gegen die Raupen gehört als erster Schritt als prophylaktische Maßnahme das Einsprühen der Blätter mit einem natürlich vorkommenden Bakterium, das als Fraßgift von den Eichenprozessionsspinnern aufgenommen wird. 2018 war diese Maßnahme zu 90 Prozent erfolgreich, einige kleine Nester wurden mechanisch entfernt. 2019 wurde mit der Prophylaxe ein 100-prozentiges Ausbleiben der Raupennester erreicht. Im laufenden Jahr wird der Einsatz jetzt wiederholt, sollte danach noch ein Befall festzustellen sein, rücken die Fachleute von Angelkort mit dem neuen Gerät an, in das rund 45 000 Euro investiert wurden. Dem Hersteller macht Steinkamp ein Kompliment: Alles sei „extrem gut durchdacht“ und hochwertig bestückt.