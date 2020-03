In Zeiten wie diesen tut Abwechslung ja mal gut. Wie wäre es da mit einer kreativen Auszeit? Wann? Am 20. März (Freitag) in Ascheberg. Wo? An einem zugegebenermaßen ungewöhnlichen Ort. Mitten im Schuhgeschäft Neuhaus.

Denn dorthin lädt Künstlerin Alicja Balawender-Nitsche zur ersten Ascheberger Art-Time ein. Zum Frühlingsanfang kommt dort somit ab 16 Uhr richtig Farbe ins Spiel. „Dann wird dort gemalt“, verrät die Aschebergerin lachend. Und sollte nun jemand meinen, malen könne längst nicht jeder – weit gefehlt. „Malen kann jeder“, bekräftigt Alicja Balawender-Nitsche, und ergänzt: „Wenn man weiß, wie…“

Mehr wird an dieser Stelle noch nicht verraten. Nur so viel: Es geht jeder mit einem Kunstwerk nach Hause. Es ist ein völlig neuer Weg, den Balawender-Nitsche hier einschlägt. Ihre Intention: Einfach mal ausspannen und das mal anders. Nämlich mit Pinsel und Farbe, in geselliger Runde und an einem zugegebenermaßen nicht alltäglichen Ort.

Die Rahmenbedingungen sind damit geschaffen. Nein, und um gleich die nächste Frag zu beantworten: Niemand muss jetzt Malutensilien anschaffen. Leinwände und Farbe hat die Künstlerin dabei. Diejenigen, die das (Kunst-)Abenteuer wagen wollen, müssen wirklich nur eines tun: Sich an den Tisch setzen und loslegen.

Zum Motiv sei an dieser Stelle noch eines verraten. „Schuhe spielen da eine Rolle, schließlich malen wir in einem Schuhgeschäft“, so die Initiatorin der Aktion. Es ist einmal etwas ganz anderes. Aber gerade das macht es ja besonders. Mitmachen darf jeder, der Mut zu neuen Wegen hat. Vorkenntnisse, wie gesagt, sind nicht erforderlich. Denn die Freude an der gemeinsamen Auszeit steht hier im Vordergrund. Maximal zehn Teilnehmer können mitmachen. „Wir haben zum einen in diesem Falle nur begrenzt Platz und zum anderen soll ja jeder in den Genuss einer fachmännischen Anleitung kommen“, so Balawender-Nitsche. Interessierte können sich bis zum 18. März zu den jeweiligen Öffnungszeiten bei Ruth Uckelmann im Geschäft Schuh Neuhaus anmelden. Auch detaillierte Infos können hier zur „Art-Time“ abgefragt werden.