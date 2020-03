Sie ist trockenresistent, bietet Insekten während der Blütezeit Nahrung und hat ein hartes Holz – so charakterisierte Stefan Grünert , Kreisvorsitzender der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald , gestern die Robinie. Sie ist „Baum des Jahres 2020“ und vom Kuratorium nach zwei dürren Sommern auch vor dem Hintergrund des Klimawandels ausgewählt worden, vermutet Grünert. Für die Schutzgemeinschaft, der „ältesten Naturschutzbewegung Deutschlands“, übergab er der Gemeinde gestern fast schon traditionell zwei Exemplare der falschen Akazie, wie die Robinie auch genannt wird. Sie steht im Umfeld einer Wiese, die von Imkern angelegt wurde und passt dort perfekt hin, denn ihre Blüten liefern sehr reichhaltigen Nektar mit einem hohen Zuckeranteil. Am Ende, so Grünert, sei ihr hartes Holz eine gute Alternative zum Angebot aus den Tropen. Eine zweite Robinie nahmen die Mitarbeiter des Bauhofes mit nach Ascheberg, um sie dort auf einer Friedhof-Freifläche zu pflanzen. Bürgermeister Dr. Bert Risthaus dankte Grünert für das Engagement, das 2014 mit zwei Traubeneichen am Wolfsdenkmal begonnen hatte. Ein Jahr später wurden in der Nähe des gestrigen Pflanzortes zwei Feldahorn gepflanzt. „In Zeiten des Klimawandels ist es wichtig, Bäume zu pflanzen, aber es muss passen“, erklärte der Verwaltungschef. Die Robinie würde sich beispielsweise an einem feuchten Standort weniger wohl fühlen. Deswegen mahnte Risthaus auch, gemeindliche Flächen nicht als Experimentierfeld anzusehen: „Wir mussten schon einen Baum mit Ballen ausbuddeln, weil es nicht passte. Wer etwas tun will, kann sich gerne an die Gemeinde wenden. Über das Tiefbauamt oder den Bauhof finden wir einen geeigneten Standort.“ So wie gestern für die Robinien.