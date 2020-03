Bei dem Gegenstand, der am Donnerstagabend von der Autobahnbrücke Rinkeroder Weg auf eine Renault geworfen wurde, handelt es sich nach Ansicht eines Experten um einen leichten Gegenstand. In einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Coesfeld, der Polizei Warendorf und der Polizei Münster wird berichtet, dass Kriminaltechniker und ein Sachverständiger den Renault untersucht haben. Der Gegenstand hatte das Panoramadach nicht durchschlagen und konnte nicht im Wagen aufgefunden werden. Die Autobahn wurde im betreffenden Bereich nach diesem Gegenstand bislang erfolglos abgesucht.

Polizei auf der Suche nach Hinweisen

Im Rahmen der Ermittlungen entdeckten die Beamten im Bereich des Davensberger Bahnhofs ein blaues Damenrad der Marke Kalkhoff mit Fahrradkorb. Im Zusammenhang mit der Tat fragt die Polizei, wer Angaben zu dem Besitzer oder Nutzer des Rades machen kann.

Des Weiteren suchen die Beamten weiterhin nach dem Mann mit längeren Haaren, der mit einem blauen Damenrad auf der Autobahnüberführung am Rinkeroder Weg zwischen Davensberg und Rinkerode unterwegs war. „Wem ist eine solche Person am Donnerstag in Davensberg oder Rinkerode in den Nachmittag- und Abendstunden aufgefallen?“ fragt sie.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02 51/27 50 entgegen.