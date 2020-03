Was im Alltag noch funktioniert, ist an besonderen Tagen nicht mehr tauglich: Der Festplatz am Haselbüschken und die nebenliegende Reitanlage sollen mit mehr Strom und Gelsenwasser versorgt werden. Die Bürgerschützen haben bei dem Projekt die Regie übernommen und wissen den RV Von Nagel, den Schützenverein Horn und die Jakobi-Bruderschaft Herbern im Boot.

Beim Trinkwasser ist es aktuell so, dass beide Flächen mit Grundwasser aus Bohrbrunnen versorgt werden. Die letzten trockenen Sommer haben an der Reitanlage Brunnen versiegen lassen. Auch bei Schützenfesten sei die benötigte Menge Wasser nicht sicher förderbar. Der Anschluss an die öffentliche Trinkwasserversorgung ist aus Sicht der Vereine unverzichtbar.

Die Vereine würden die Abwassergrube des Schützenplatzes gerne an die Abwasserdruckleitung der Reithalle anschließen. Zudem müsse für beide Flächen die Stromversorgung ertüchtigt werden.

Im Gespräch mit der Verwaltung wurde ein Anschlusspunkt an der Straße „Auf der Rulle“ gefunden. Die 600 Meter lange Trasse führt über landwirtschaftliche Flächen in Richtung Westerteich. Wo private Flächen in Anspruch genommen werden, sind die nötigen Absprachen erfolgt. Die Bereitschaft der Besitzer liegt vor, Verträge sind noch zu unterzeichnen. Von der Rulle aus würden eine Wasser- und eine Stromleitung, sie als Ersatz für die bestehende Überlandleitung, zusammen mit einem Leerrohr für Glasfaser verlegt.

Im Bereich des Haselbüschken muss zusätzlich ein kleines Abwasserpumpwerk mit Anschluss an die vorhandene Druckrohrleitung installiert werden.

Die Kosten für Material, Maschinen und den Anschluss für Strom und Wasser werden mit 60 000 Euro kalkuliert. Man hofft auf Fördergelder aus dem Heimat-Fonds NRW in Höhe von 50 Prozent. Die Gemeinde stellt für das Projekt 18 000 Euro bereit. Der Gemeinderat folgte dem Vorschlag, weil er dem Allgemeinwohl diene und die Vereine sich mit Muskelhypothek stark einbrächten.