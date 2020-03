Die Organisatoren der Dorfsäuberung in Ascheberg, Davensberg und Herbern halten an der Aktion am Samstag (14. März) fest. Die Straßen- und Wegesränder in den drei Orten sollen vom Unrat befreit werden. „Wir haben lange überlegt, die Aktion abzublasen bzw. das gemeinsame Essen ausfallen zu lassen. Nach meinen Informationen bei verschiedenen Institutionen und Fachleuten sind wir aber zum Ergebnis gekommen, die Aktion doch durchzuführen“, informiert Ludger Wobbe , der das Geschehen in Ascheberg organisiert.

In Ascheberg ist das erste Treffen ab 8 Uhr am Recyclinghof, wo die Mülltonnen und -tüten ausgegeben werden. Während des Sammelns wird das Tragen von Warnwesten empfohlen. Für Auto, Anhänger oder andere Transportmittel muss jede Gruppe selbst sorgen.

Auf eine kräftige Erbsensuppe und Pommes auf dem Bauernhof St. Georg muss in diesem Jahr entgegen ersten Plänen wegen des Corona-Virus verzichtet werden. Der Essensverzicht gilt auch für die anderen Orte in der Gemeinde.

Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen, die mitmachen möchten oder Fragen haben, melden sich bei Ludger Wobbe ( 01 63/ 8 08 91 00, Email: ludger-Wobbe@t-online.de).

Vorsichtsmaßnahmen Wegen der Corona-Viren geben die Organisatoren, nach Empfehlungen von Dr. med. Rüdiger Vogt, folgende Hinweise:Kein Händeschütteln.Das Sammelgerät mit Handschuhen anfassen, falls es von verschiedenen Personen benutzt wird.Vor dem Essen die Hände mit Seife gründlich waschen; auch nach jedem Naseputzen.Nicht so eng beieinander sitzen; am besten draußen an der frischen Luft.Getränke direkt aus der Flasche trinken, nicht in ein Glas schütten.Kein Schnapspinchen rumgehen lassen, wo alle aus einem Glas trinken. ...

Die Helfer in Herbern treffen sich an dem Samstagmorgen, ausgestattet mit Gummistiefeln, Eimer und Handschuhen, um 8.15 Uhr am Feuerwehrgerätehaus an der Bernhardstraße. Hier werden die Gruppen für die Dorfsäuberungsaktion eingeteilt. Von dort aus schwärmen die Helfer aus, um Gräben, Wälder, Straßenränder und Wege von Unrat zu befreien. Der Müll wird anschließend auf dem Bauhof fachgerecht entsorgt.

In Davensberg steht am Wochenende ein Jubiläum an. Denn 1971 machten sich erstmals Helfer des neu gegründeten Heimatvereins auf den Weg, um die Davert vom Müll zu befreien. Die inzwischen also 50. Auflage startet um 14 Uhr am Burgturm mit der Ausgabe der Mülltüten.

Wer noch anpacken will oder Fragen hat, wendet sich an die Heimatvereins-Vorsitzende Anneliese Buntrock.