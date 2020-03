Eine Ideenbörse frei Haus: Der praktische Teil eines Seminars zur naturnahen Schulgeländeberatung brachten für die Gemeinde Ascheberg und die Marienschule Herbern zahlreiche Vorschläge, wie das Gelände rund um die frühere Theodor-Fontane-Schule, die heutige Profilschule, aussehen kann, wenn in einigen Jahren die Grundschule über die Altenhammstraße wechselt. Die Natur- und Umweltschutzakademie des Landes Nordrhein-Westfalen begrüßte zu dem Seminar Interessenten aus NRW in Herbern. Schulleiterin Sabine Küter, ÜBI-Leiterin Christine Gesenhoff und Fachbereichsleiter Helmut Sunderhaus stellten der Runde ihre Überlegungen für das Gelände vor. Hilfe bekamen die Seminarteilnehmer von Martina Hoff (Inhaberin des Landschaftsarchitekturbüro Hoff), Ralf Huihsen (Unfallkasse NRW) und Gisela Lamkowsky (Dezernentin der Natur- und Umweltschutzakademie NRW). Letztere wohnt in Herbern und hatte der Gemeinde angeboten, den geplanten Umzug als Fallbeispiel in einem Seminar zu bearbeiten.

Grundschulkinder haben einen ganz anderen Anspruch an das Schulgelände als ältere Kinder. Spielen, gärtnern, sich verstecken, klettern, rennen, mit den Freunden tuscheln sind Ansprüche an das Schulgelände in den Pausen oder im Rahmen der Übermittagbetreuung. Das Areal kann aber auch ein Ort sein, der unterrichtlich genutzt, naturnah gestaltet und durch Gärten oder Spielmöglichkeiten bereichert wird. Ein „grünes Klassenzimmer“ gehörte zu den Dingen, die in drei Arbeitsgruppen als Idee entwickelt wurde. Es kann im Unterricht genutzt werden, aber auch in Pausen oder nachmittags während der ÜBI-Zeiten. Ins Auge genommen wurden auch Abböschungen auf dem Areal, die sich beispielsweise für den Einbau von Rutschen eignen würden. Der Blick von außen brachte durch die Seminarteilnehmer den Wunsch, den Zugang zur Schule besser kenntlich zu machen. „Das könnte durch Pflaster geschehen über Fußabdrücke. Vor dem Eingangsbereich, der trist aussieht, könnte ein Totempfahl, den die Kinder gestalten, aufgestellt werden. Auf ihm könnte Marienschule stehen“, gibt Lamkowsky Inhalte der Ideenbörse wieder.

Das Seminar hielt auch Bausteine fürs Umsetzen bereit, insbesondere wenn es um die Finanzen geht. „Wir haben unterschiedliche Fördertöpfe und die Bedingungen vorgestellt“, informiert Lamkowsky.

Obwohl es noch kein Umzugsdatum gibt, hat die Marienschule sich im Kollegium, mit der ÜBI und den Eltern schon Gedanken darüber gemacht, was unbedingt nötig ist. Mit dem Input von außen kann dieser Prozess fortgeführt werden. Der erste Schritt auf dem Weg zu einem eigenen naturnahen Außengelände als Ort zum Lernen und Leben ist getan.