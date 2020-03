Der landwirtschaftliche Ortsverband Herbern hat sich auf dem Betrieb Reimann mit Matthias Voß (Fachbereichsleiter Bayer AG ) sowie Beratern der Raiffeisengenossenschaft Lüdinghausen getroffen, um anstehende Düngungs- und Pflanzenschutzmaßnahmen zu erörtern. Die Wassersättigung in der oberen Bodenschicht läge im Moment bei 100 Prozent, so Matthias Voß. Trotzdem fehlten in den unteren Bodenschichten noch etwa 100 Millimeter Wasser, um die Sommertrockenheit der vergangenen zwei Jahre auszugleichen.

Da der Winter sehr mild waren, sollte die erste Maßnahme die Versorgung mit Stickstoff, Schwefel und weiteren Spurennährstoffen im Getreide sein. Weiterhin erläuterte Matthias Voß, wie Unkräuter, aber auch plötzliche Krankheiten (etwa Mehltau) bekämpft werden können. Auch stellten die Landwirte fest, das die Mäusepopulation an einigen Stellen zu Ausfall durch Fraßschäden führt.

Die Landwirte bitten um Verständnis bei der Gülleausbringung sowie gegenseitige Rücksichtnahme im Verkehr bei der Frühjahrsbestellung der Felder.