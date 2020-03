Der Bohrtechnik- und Geothermiekonzern Daldrup & Söhne hat von der Aardwarmte Combinatie Luttelgeest, Luttelgeest (ACL), einen Auftrag für drei geothermische Bohrungen mit Bohrlängen von bis zu 2440 Metern sowie die Errichtung eines Heizwerkes und eines Wärmenetzwerkes erhalten. Der aktuelle Auftragsbestand des Daldrup-Konzerns beträgt damit rund 51 Millionen Euro. Auftragnehmer ist die in den Niederlanden tätige GERF, eine Gesellschaft des Daldrup & Söhne-Konzerns. Die Bohrtiefe der Förderbohrung wird bei rund 1800 Meter liegen. Die Temperatur des geförderten Wassers soll knapp unter 80 Celsius betragen, die Schüttung wird bei rund 90 Litern/Sekunde erwartet. Die Einrichtung des Bohrplatzes in der Gemeinde Noordoostpolder ist abgeschlossen, das Bohrgerät wurde bereits vollständig errichtet. Somit steht der Start der ersten Bohrung kurz bevor. Das Projekt soll mit der Fertigstellung der Heizzentrale im Frühling 2021 abgeschlossen werden.

In dieses Projekt hat Daldrup einmal mehr erfolgreich das von ihr entwickelte Alternative Risk Transfer (ART)-Konzept eingebracht, heißt es in der Unternehmensmitteilung. Dieses integrierte Versicherungsmodell beinhaltet unter anderem eine Fündigkeitsabsicherung. So gelingt es, derartige geothermische Bohr- und Energieprojekte in einer frühen Projektphase durch Fremdkapital finanzierbar zu machen und den Eigenkapitalbedarf der Auftraggeber bereits in der Aufsuchungsphase gering zu halten. Beim Neukunden ACL handelt es sich um niederländische Gewächshausbetreiber, die sich im Rahmen dieses Projekts zusammengeschlossen haben. Nach dem Kunden Nature‘s Heat versorgt nun auch ACL die angeschlossenen Gewächshauskomplexe fast vollständig erneuerbar aus geothermischer Wärme.