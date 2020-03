Der DRK Ortsverein Ascheberg-Davensberg ist mit dem Verlauf des Blutspendetermins in der Grundschule des Davertdorfes zufrieden. Gezählt wurden 87 Blutspender, davon vier Erstspender. „Alles ist gut verlaufen, es gab keine Probleme“, informiert Schatzmeister Willi Baumhöver. Zehn Ehrenamtliche des Ortsvereins haben in etwa sechs Stunden den Termin bestritten und sehr gut abgewickelt. Trotz der Coronakrise wurde bei den Terminen in Ascheberg und Davensberg mit 212 Spendern die 200er Marke geknackt.