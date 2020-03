Fertiges Osterferienprogramm landet in Papiertonne

„Die ganze Arbeit, sie war umsonst“, sagt Saskia Adriaans und blickt traurig auf den Stapel vor sich. Ein fröhlicher Anblick. Eigentlich. Aber die vielen OJA-Heftchen, die eine geballte Ladung an Programmpunkten für das Osterferienprogramm beinhalten, „sind hinfällig“, ergänzt OJA-Mitarbeiter Dirk Hermann und zerreißt eines symbolisch. Denn gute Nachrichten hat das OJA-Team am Donnerstag bei der offiziellen Vorstellung des Osterferienprogramms nicht im Gepäck gehabt. „Es fällt alles aus, das Thema Corona macht auch vor unseren Plänen nicht halt“, erklärt Wencke Lemcken .

Der Träger, die Jugendhilfe Werne, hat die Weisung rausgegeben, das Osterferienprogramm nicht stattfinden zu lassen. „Und daran gibt es jetzt leider nichts mehr zu rütteln“, so Lemcken. Statt wie geplant am Montag in die Verteilung zu gehen, wandern die fröhlich gestalteten Programmhefte nun in die Mülltonne. Das OJA-Team hat auch schon den Zoo und Referenten informiert, und sie in Kenntnis gesetzt. Aktionen wie die beliebte große Ostereiersuche, die Fahrt zum Zoo, das Basteln, „all das gibt es in diesen Osterferien nicht“, so Hermann.

Lemcken wartet jedoch wenigstens mit einer guten Nachricht auf. Sie betrifft allerdings die Sommerferien. „Da bieten wir im Zeitraum vom 20. Juli bis zum 7. August an der St. Lambertus Grundschule wieder die Ganztagsbetreuung an und dafür können Eltern ihre Kinder ab jetzt schon anmelden“. Die Anmeldung soll aufgrund der aktuellen Situation am besten via E-Mail erfolgen. „Schreibt uns unter team@oja-ascheberg.de an, wir schicken dann die Anmeldeformulare zu, die ausgefüllt dann bei uns in den Briefkasten am Kirchplatz abgegeben oder via E-Mail zurückgesendet werden können“, zeigt Lemcken den Weg zur Anmeldung auf.

Natürlich ist das Trio traurig. „Aber wir können es leider nicht ändern“, verraten sie, dass die Absage nicht nur das Osterferienprogramm betrifft, sondern auch die geplante Dankeschön-Aktion für die Ehrenamtlichen sowie sämtliche anstehenden Sonderaktionen wie Fahrten oder ähnliche. Was in diesem Falle nur noch bleibt sind einmal Geduld haben und abwarten, sowie ein bunter Papierstapel in der Mülltonne.