Pfarre fährt Angebote stark zurück

Viele hatten gehofft, dass er stattfinden würde, der Abend des Lichts. Und lange sah es auch danach aus. Doch dann am späten Freitagnachmittag war das einladende Plakat an der Portaltür auf einmal durchgeixt. Die Eingangstür blieb aber nicht verschlossen. Denn Pfarrer Stefan Schürmeyer und sein Team wollten den Bürgern den Gang in die Kirche nicht verwehren. „Und die Absage unseres Abends des Lichts kann so kurzfristig ja noch nicht einmal publiziert werden, so dass wir damit rechnen müssen, dass vielleicht doch einige den Weg in die Kirche finden“, so der Geistliche. Der Grund für die Streichung des Abends des Lichts war offensichtlich. Wie viele andere Veranstaltungen fiel auch dieser der aktuellen Lage beim Coronavirus zum Opfer.

Denn natürlich hat auch die Kirchengemeinde reagiert. Der Generalvikar für das Bistum Münster, Dr. Klaus Winterkamp , hat für die Kirchengemeinde St. Lambertus Maßnahmen beziehungsweise Hinweise zur Vermeidung von Ansteckungen mit dem Virus bekannt gegeben.

Daraus ergeben sich einige Änderungen. Diese gelten erst einmal bis zum Ende der Osterferien. „Demnach werden zunächst einmal sämtliche Gottesdienste nicht stattfinden“, so Schürmeyer. Das betrifft ebenso die die typischen Aktionen in der Osterzeit, wie das Palmstock- oder Osterkerzenbasteln sowie die Palmsonntagsprozessionen. Sie fallen ebenso wie die Katechese- und Gruppenstunden aus.

Die Romreise der Pfarrjugend ist ebenfalls von der aktuellen Situation betroffen. „Wir werden die Reise verschieben“, macht Pastoralassistentin Sarah Ostermann deutlich.

Raum für das persönliche Gebet lassen

Für das persönliche Gebet außerhalb der Gottesdienstzeiten werden die Kirchen in allen drei Ortsteilen jedoch geöffnet sein. Dabei sind die Kirchen in Davensberg und Herbern über die elektrischen Portale, die sich ohne Berührung öffnen, zugänglich. In Ascheberg kann der elektrische Türöffner ohne Handkontakt mit dem Ellenbogen betätigt werden. „Alle anderen Türen bleiben jedoch geschlossen“ betont der Geistliche.

Ja, es herrschen eben besondere Zeiten momentan. Und die haben Auswirkungen auf die gesamte Gemeinde. Und auch wenn in den Kirchen derzeit einiges anders läuft als wie gewohnt, versuchen die Verantwortlichen dennoch, den Menschen eine Plattform zu bieten. Denn dass gerade persönliche Gebete in Zeiten wie diesen für viele Menschen einen besonderen Stellenwert haben, das ist Pfarrer Schürmeyer und seinem Team durchaus bewusst.

An Erstkommunion noch nicht gerüttelt

Wie es letztendlich dann alles weitergeht, das weiß bislang niemand. Bis zum Ende der Osterferien ist die Marschroute jedoch erst einmal festgelegt. „Und das heißt zum jetzigen Stand dann auch erst einmal, dass die Erstkommunionsfeiern im Mai bislang noch stattfinden“, beantwortet Schürmeyer auf diesem Wege eine Frage, die wahrscheinlich nun auch vielen Eltern auf der Seele brennt.

Die Aushänge in den Schaukästen der Pfarre werden ebenso wie die Hompepage www.katholische-kirche-ascheberg.de ständig aktualisiert und die Pfarrbüros haben zu den bekannten Zeiten geöffnet, darauf weist Pfarrer Schürmeyer ausdrücklich hin.