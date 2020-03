Die Schulen, deren Träger die Gemeinde Ascheberg ist, bleiben vom heutigen Montag an bis zum Ende der Osterferien (19. April) geschlossen. Dies betrifft die Grundschulen und die Profilschule in der Gemeinde Ascheberg. Am heutigen Montag und am Dienstag (17. März) sind alle Schulen noch eingeschränkt geöffnet, um den Schülern beziehungsweise den Eltern zu ermöglichen, sich auf die Folgen der Schließungen einzustellen. Ab Mittwoch, (18. März) findet eine Notbetreuung für diejenigen Kinder der Jahrgangsstufen 1 bis 6 statt, deren Eltern unentbehrliche Schlüsselpersonen sind für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der medizinischen und pflegerischen Versorgung der Bevölkerung und die Aufrechterhaltung zentraler Funktionen des öffentlichen Lebens.

Nähere Informationen, wer dazu zählt, regelt der Erlass des Ministeriums vom 13. März 2020 (https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200313_erlass_schulschliessungen.pdf). Eine analoge Regelung gilt für die Kinderbetreuung in Kitas.

Gebäude der Gemeinde bleiben geschlossen

Alle von der Gemeinde bewirtschafteten Gebäude in Ascheberg, Herbern und Davensberg bleiben zunächst bis zum 19. April 2020 geschlossen. Dies betrifft den Betrieb der Musikschule sowie das Hallenbad Herbern und alle Turnhallen, das Dorfgemeinschaftshaus Davensberg sowie alle Räume der OJA in Ascheberg und Herbern, teilt die Gemeinde mit. Im Bürgerforum des Rathauses finden ebenfalls bis zum 19. April keine Veranstaltungen statt.

Von Besuchen im Rathaus möglichst absehen

Die Bürger werden dringend gebeten, von Besuchen des Rathauses abzusehen, so die Pressemitteilung der Verwaltung weiter. Die Mitarbeiter des Rathauses sind weiterhin telefonisch und per E-Mail erreichbar. Bürger sollten aufschiebbare Anliegen zurückstellen und in dringenden Fällen telefonisch Kontakt aufnehmen. Ausschusssitzungen finden nur für dringend notwendige Entscheidungen statt.

Bürgermeister Dr. Bert Risthaus ist weiterhin per Telefon und E-Mail erreichbar. Die persönliche Sprechstunde findet bis auf weiteres nicht statt. Der Bürgermeister muss leider aufgrund der aktuellen Lage den Besuchsdienst zu Alters- und Ehejubiläen einstellen. „Ich bedauere das sehr, weil soziale Kontakte schön und wertvoll sind. Aber ich möchte Glückwünsche, Wertschätzung und Freude überbringen, nicht jedoch die Gefahr einer gegenseitigen Ansteckung erhöhen“, so Risthaus.

Der Bürgermeister hofft auf das Verständnis der Bürger in Ascheberg für die einschränkenden Maßnahmen und appelliert: „Bitte halten Sie die empfohlenen Hygienemaßnahmen ein und zeigen Sie sich somit solidarisch mit Ihren Mitmenschen“, so die Mitteilung abschließend.