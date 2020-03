Die Gemeindeverwaltung Ascheberg weitet ihre Schutzmaßnahmen wegen des Coronavirus aus. Der Stab für außergewöhnliche Ereignisse hat aufgrund der aktuellen Entwicklung beschlossen, das Rathaus an der Dieningstraße sowie alle Nebenstellen (Talstraße in Herbern, Tiefbauabteilung an der Bultenstraße und Tourist-Info / VHS-Geschäftsstelle am Katharinenplatz) ab Dienstag (17. März) zunächst bis zum 19. April für Besucher zu schließen.

Wer ein unaufschiebbares Anliegen hat, wird gebeten, sich vorab telefonisch unter 0 25 93 / 60 90 zu melden, heißt es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung. Bei unaufschiebbaren Anliegen, die zwingend eine persönliche Vorsprache erfordern, wird ein Termin vergeben. Bei allen anderen Anliegen besteht ausschließlich die Möglichkeit einer telefonischen Kontaktaufnahme, soweit bekannt über die Telefonnummer der Fachabteilung, oder die Anfrage per E-Mail an gemeinde@ascheberg.de. Informationen zu den Dienstleistungen und Ansprechpartnern sind im Serviceportal der Gemeinde Ascheberg im Internet zu finden, heißt es in der Mitteilung weiter.

„Mit diesen Maßnahmen möchten wir Bürgerinnen und Bürger sowie die Mitarbeitenden der Verwaltung so gut wie möglich schützen, um weiterhin innerhalb der Verwaltung möglichst handlungsfähig zu bleiben“, sagt Bürgermeister Dr. Bert Risthaus. Er bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für diese Regelungen sowie für etwaige Wartezeiten, die in diesem Zusammenhang entstehen können. „Ich appelliere an alle, insbesondere auf die besonders gefährdeten Risikogruppen Rücksicht zu nehmen, die empfohlenen Hygienemaßnahmen einzuhalten und immer auch einen Blick für Mitmenschen zu haben, die in dieser besonderen Situation Hilfe benötigen“, führt der Bürgermeister aus.