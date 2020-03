Aufgrund der strengen Auflagen zur Verlangsamung des Corona-Virus stellt der Bürgerbusverein seinen Betrieb ab Mittwoch (18. März) bis zum 19. April ein. Dies haben Thomas Stohldreier, Fachbereichsleiter Ordnung und Soziales, und Joseph Streyl , 1. Vorsitzender des Bürgerbusvereins, am Montag (16. März) aus Sicherheitsgründen vereinbart, teilt die Gemeinde mit. Derzeit müssen zahlreiche Bürgerbusvereine der Region ihren Betrieb einstellen. Der Bürgerbusverein hatte bereits Hygienemaßnahmen ergriffen. Aufgrund der erhöhten Anforderungen zum Schutz der Fahrer und der Fahrgäste und zur Kontaktreduzierung hat die Gemeinde als Ordnungsbehörde nun jedoch die Entscheidung getroffen, den Fahrbetrieb vollständig einzustellen. Für den Transport von Medikamenten bieten die örtlichen Apotheken bei fehlendender Mobilität in dringenden Fällen auch einen Bringservice an, insbesondere für den Ortsteil Davensberg, der nun vorübergehend nicht mehr durch den Bürgerbus mit Ascheberg verbunden ist. Die Versorgung mit dem täglichen Bedarf ist weiterhin durch die Supermärkte in allen drei Ortsteilen gesichert, heißt es in der Mitteilung.