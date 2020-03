Eine Ausgabe wird noch anvisiert

In Zeiten wie diesen ist das Leben irgendwie anders. Das Coronavirus beherrscht die Schlagzeilen. Die Auswirkungen sind noch nicht abzusehen, die Menschen sorgen vor. Mit Hamsterkäufen zum Beispiel. Das diese jedoch Spuren hinterlassen, ist vielen wahrscheinlich gar nicht so bewusst. Doch einige Institutionen bekommen die Auswirkungen zu spüren. Die Ascheberger Tafel zum Beispiel ist eine solche Institution. „Ja, die Hamsterkäufe wirken sich natürlich auch auf uns aus“, weist Hanna Schlinge (Vorstand Ascheberger Tafel) auf fast leere Regale. „Vor allem die haltbaren Sachen, wie Nudeln, Konserven und die Grundnahrungsmittel zu denen Mehl und Kartoffeln zählen, werden knapp“, ergänzt Kollegin Hildegard Fenski . Seit dieser Woche ist auch die frische Ware betroffen. Dennoch bleibt das Tafel-Team ruhig. „Es hilft ja jetzt auch nichts, sich verrückt zu machen“, so Schlinge. Vielmehr sieht sie klar und deutlich, dass sich die Arbeitsweise und vor allem die sorgfältigen Planungen bei der Ausgabe auszeichnen. „Wir planen jede einzelne Ausgabe und genau das hat uns in Zeiten wie diesen ein Stück weitergebracht und uns davor bewahrt plötzlich vor ganz leeren Regalen zu stehen. Manchmal ist eine gute Organisation eben alles“, verrät Schlinge. Bislang ließen sich die Ausgaben sowohl in Ascheberg als auch in Herbern noch bestreiten. Besonders freut die Ehrenamtlichen in diesen Zeiten eines: „Dass viele Menschen mitdenken“, sagt Hanna Schlinge. So hat das Tafel-Team in den Lebensmittelgeschäften aller drei Ortsteile Körbe aufgestellt und die werden gefüllt“, freut sich Schlinge. Denn genau diese Gesten bringen die Institution Tafel in Tagen wie diesen weiter. „Und das macht uns dankbar“, sagt Schlinge und will es nicht versäumen auf diesem Wege allen Spendern zu danken. „Diese Unterstützung ist nicht selbstverständlich und es freut uns da ganz besonders, dass es Menschen gibt, die in den Zeiten der Hamsterkäufe da auch an uns denken.“ Mit uns meint sie die Menschen, die ihre Mitstreiter sind. Sie alle eint eines: Sie arbeiten ehrenamtlich und die meisten von ihnen zählen zur Altersgruppe Ü60. „Damit gehören die meisten von uns zur Risikogruppe“, sind sich Fenski und Schlinge bewusst. Und genau deshalb hatte der Tafel-Vorstand für die Ausgaben in Ascheberg und Herbern zuletzt Vorsorgemaßnahmen getroffen. In die Verkaufsräume durften die Kunden zuletzt nicht mehr rein. Stattdessen öffneten sich die Fenster während der Ausgabe.

Tische darunter mutieren zur Verkaufstheke. Sterillium Flaschen in Form von Hand- und Flächendesinfektion sind der ständige Begleiter. Handschuhe sind Pflicht. Freundschaftliches Händeschütteln entfällt. „Zudem haben wir sämtliche Polsterstühle, die sonst den Wartebereich geziert haben entsorgt. Im Moment ist der eh tabu, da die Abgabe durch die Fenster erfolgt. Auf die Dauer werden wir dann abwaschbare Bänke anschaffen“, erklärt Schlinge. Schließlich zeigt ja die aktuelle Lage, dass Weitsicht ein guter Berater ist. Trotz all der Umstände geht das gesamte Tafelteam mit der gewohnten Freude ans Werk. „Und auch unsere Kunden gehen ganz gelassen mit der Situation um“, erzählt Hildegard Fenski. Die Zeiten sind eben anders in Tagen wie diesen. „Aber es kommt immer darauf an, was man daraus macht. Wir hier gehen es positiv an und machen das Beste aus der momentanen Situation“, Schlinge abschließend.

Am morgigen Donnerstag findet die Ausgabe in Ascheberg und Herbern statt. Danach wird sie zunächst eingestellt. Detaillierte Infos dazu folgen.