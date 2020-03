Pfarrei bittet: Vieles lässt sich telefonisch klären

Die Pfarrei St. Lambertus hat im dynamischen Corona-Prozess ihren Notfallplan noch einmal überarbeiten und verschärfen müssen. Dazu gesellen sich neue Hinweise,

Die Pfarrei bittet ausdrücklich darum, dass sich Besucher der Pfarrbüros vorher dort telefonisch oder per Mail melden. Viele Anliegen ließen sich vermutlich auf diesem Weg regeln, so dass zum Schutz der Gesundheit auf einen Besuch verzichtet werden könne.

Auch um den Mitarbeiterinnen die Kinderbetreuung zu Hause zu ermöglichen, wurden die Öffnungszeiten für Pfarr- und Gemeindebüros reduziert. Letzter Stand war, dass das Büro St. Anna Davensberg am Montag von 9 bis 11 Uhr und am Donnerstag von 15 bis 17 Uhr geöffnet hat. In St. Benedikt Herbern ist das Büro am Dienstag von 14 bis 16 Uhr und am Freitag von 9 bis 11 Uhr geöffnet. Das Pfarrbüro in Ascheberg ist am Montag und Mittwoch von 9 bis 11 Uhr und am Freitag von 14 bis 16 Uhr offen.

Neben den Büchereien bleiben auch die Pfarrheime geschlossen. Die Kirchengemeinde unterstützt die Aktion der Gemeinde „Ich bin für dich DAH!“ und appelliert an die Christen, dort mitzumachen. Noch sind die Kirchen tagsüber für ein persönliches Gebet geöffnet. Das tägliche Angelusläuten lädt alle zu einem gemeinsamen Gebet zu Hause ein, verweist die Kirche auf eine Chance zur Gemeinsamkeit.

Auch die Veranstaltungen, die in den nächsten Tagen und Wochen zum Start der Firmvorbereitung in Ascheberg, Davensberg und Herbern geplant waren, fallen aus oder werden gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Alle Jugendlichen, die an der Firmvorbereitung teilnehmen möchten, werden daher gebeten, ihre schriftlichen Anmeldungen bis zum 1. April im Postkasten des jeweiligen Pfarrbüros einzuwerfen. Fragen diesbezüglich beantwortet Pastoralreferent Tobias Kettrup ( 0 25 93/ 92 99 88 14).

Aktuelle Informationen sind auf der Homepage der Gemeinde St. Lambertus unter katholische-kirche-ascheberg.de erhältlich. Ebenso fällt die für den 28. März geplante Präventionsschulung aus. Allen, die sich bislang für die Schulung angemeldet haben, wird in den nächsten Tagen Informationsmaterial zur Prävention sexualisierter Gewalt per Post oder online zur Verfügung gestellt werden.

Die Homepage der Kirchengemeinde ist mit allen nötigen Infos für den Moment gefüllt. Die Mitarbeiter sind bestrebt neue Informationen schnellstmöglich bereitzustellen.